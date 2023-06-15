新盤要谷 二手焗縮？

地政總署資料顯示，5月份該署共批出4份預售樓花同意書，涉及約1,787伙，按月急升近6倍，並創7個月新高，相信6、7月份將有多個全新盤登場。不過，若按目前新盤銷售進度，上半年去庫存進度仍然不理想，下半

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