新盤要谷 二手焗縮？ 財金專欄 2023/06/15 分享： 分享： 地政總署資料顯示，5月份該署共批出4份預售樓花同意書，涉及約1,787伙，按月急升近6倍，並創7個月新高，相信6、7月份將有多個全新盤登場。不過，若按目前新盤銷售進度，上半年去庫存進度仍然不理想，下半 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 更多「房協」加入建屋 如意算盤打得響？ 2023/06/14 更多「房協」加入建屋 如意算盤打得響？ 專家樓論 - 按揭戰白熱化 銀行回贈屢創新高 2023/06/13 按揭戰白熱化 銀行回贈屢創新高 專家樓論 - 私人參建居屋 增資助出售單位量？ 2023/06/13 私人參建居屋 增資助出售單位量？ 專家樓論 - 1伙都不能少 2023/06/12 1伙都不能少 專家樓論 - 網購盛行 傳統商店出招突圍 2023/06/10 網購盛行 傳統商店出招突圍 發展商 物業 中原地產 啟德 美聯物業 利嘉閣 地政總署 預售樓花同意書 疫情 經濟