  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 01:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「多數服從少數」 英土地發展困局

財金專欄 2023/06/15

分享：

分享：

「少數服從多數」是決策的基本原則，從公共政策，到家庭內部決策，往往都會按此原則作決定。惟社會實際運轉時，狀況往往相反，極少數堅定不移不肯妥協的人士，成功獲大多數人遷就。

《黑天鵝效應》作者兼著名哲學作家

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

多數服從少數 英國發展困局
2023/06/14
多數服從少數 英國發展困局
國金札記 - 官司反助特朗普 正中拜登下懷？
2023/06/14
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
2023/06/13
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
國金札記 - 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？
2023/06/13
約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？
國金札記 - 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
2023/06/12
沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
美國 商業 英國 樓價 交通 人口 新西蘭 倫敦 車位 賣地

下一篇文章

人行回應市場預期 降息發出訊號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 中美息口動向利好股市！
中美息口動向利好股市！
景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因
景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因
有政戲 - 高球場收地關乎北都 政府難退讓？
高球場收地關乎北都 政府難退讓？
選股情報 - 美CPI：意料中與意料外
美CPI：意料中與意料外
國金札記 - 官司反助特朗普 正中拜登下懷？
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
專家樓論 - 更多「房協」加入建屋 如意算盤打得響？
更多「房協」加入建屋 如意算盤打得響？