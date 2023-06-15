「多數服從少數」 英土地發展困局 財金專欄 2023/06/15 分享： 分享： 「少數服從多數」是決策的基本原則，從公共政策，到家庭內部決策，往往都會按此原則作決定。惟社會實際運轉時，狀況往往相反，極少數堅定不移不肯妥協的人士，成功獲大多數人遷就。 《黑天鵝效應》作者兼著名哲學作家 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 多數服從少數 英國發展困局 2023/06/14 多數服從少數 英國發展困局 國金札記 - 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 2023/06/14 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 2023/06/13 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 國金札記 - 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？ 2023/06/13 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？ 國金札記 - 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 2023/06/12 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 美國 商業 英國 樓價 交通 人口 新西蘭 倫敦 車位 賣地