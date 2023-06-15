「多數服從少數」 英土地發展困局

「少數服從多數」是決策的基本原則，從公共政策，到家庭內部決策，往往都會按此原則作決定。惟社會實際運轉時，狀況往往相反，極少數堅定不移不肯妥協的人士，成功獲大多數人遷就。

《黑天鵝效應》作者兼著名哲學作家

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