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財務造假識別：從財報中發現端倪

財金猛人追蹤 12:36 2023/06/15

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隨着資本市場的不斷發展，投資者面臨的投資風險也在不斷增加。

財務造假作為一種侵害投資者利益的嚴重行為，已引起了廣泛關注。然而，如何識別財務造假，以避免投資陷阱，成為了投資者關注的焦點。

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一、財務造假方式
財務造假是指公司為了達到某種目的，通過製造虛假財務報表，損害投資者、債權人等其他利益相關者的權益。財務造假的危害不容忽視，它不僅可能導致投資者損失，還會對整個資本市場的信譽產生嚴重影響。

然而，財務造假的方式多種多樣，主要包括以下3種：
（1）虛報利潤：公司通過虛報收入、低估成本等手段，虛增利潤，以達到吸引投資者的目的。
（2）隱藏債務：公司通過將債務轉移到關聯方、虛報負債等手段隱藏債務，以降低負債率。
（3）利用關聯交易損害投資者利益：公司通過關聯交易，將利潤轉移給關聯方，損害投資者利益。

二、識別財務造假原理
會計採用借貸記帳的方法，各會計要素之間存在勾稽關係，更改其中某個科目，同時會導致另外的科目出現異常。財務造假的目的是虛增利潤，而虛增利潤必然會影響到資產負債表科目。所以，在利潤存疑的情況下，通過分析資產負債表科目存在的異常，往往能更準確地發現財務造假的線索。

三、識別財務造假方法
通過對財務報告的深入分析，可以發現上市公司財務造假的蛛絲馬跡。

以下是從財務報告的角度，識別財務造假的一些有效方法：

1.    審查財務報表
投資者應認真審查公司的財務報表，關注公司的收入、利潤、資產、負債等財務資料。例如，透過以下分析：

-營收和淨利潤快速增長的合理性，以及增速變化方向與行業相反的合理性；
-應收、應付、存貨大幅變動的合理性；
-非經常性損益大幅增減的合理性；
-資產減值損失變動的合理性；
-經營現金流是否長期低於淨利潤；
-應稅額與營收是否匹配。

2.    分析財務比率
投資者應結合行業資料，分析公司的財務比率，如毛利率、淨利率、資產周轉率等。

如果公司的財務比率與行業平均水準存在較大偏差，可能存在財務造假的風險。舉例說，分析資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率、毛利率是明顯高於或低於行業正常水準；分析財務指標之間是否有矛盾，高毛利率的同時存貨低周轉率。

3.    審查關聯交易
投資者應關注公司的關聯交易，分析其是否合理、公允，以判斷公司是否利用關聯交易損害投資者利益。

四、財務造假預測模型
國外關於財務造假預測模型的研究，最具知名度的是美國印第安那大學的Daniel Beneish教授提出的「M-score」模型。「M-score」模型提前預測了安然財務造假案，最終導致曾經的5大會計師事務所安達信解體。該模型主要考慮如下財務指標：

（1） 應收帳款指數（Days' Sales in Receivables Index ， DSRI），計算公式為：DSRI = 本期應收帳款佔銷售收入比例/上期應收帳款佔銷售收入比例。如果DSRI增加，很有可能出現提前確認收入的情況。

（2）毛利率指數（Gross Margin Index， GMI），計算公式為：GMI = 上期毛利率/本期毛利率。如果GMI下降，說明公司盈利能力退化。

（3）資產品質指數（Asset Quality Index， AQI），計算公式為：AQI =本期非流動資產佔比/上期非移動資產佔比。如果AQI上升，說明公司的資產品質下降，可能將費用資本化了，虛增利潤。

（4）營業收入指數（Sales Growth Index， SGI），計算公式為：SGI =本期銷貨收入/上期銷貨收入。如果SGI下降，說明公司增長放慢。

（5）折舊率指數（Depreciation Index， DEPI），計算公式為：DEPI =上期折舊率/本期折舊率。

如果DEPI上升，說明公司的折舊率降低了，可能是減少折舊提高利潤。

（6）銷售管理費用指數（Sales，General and Administrative Expenses Index， SGAI）計算公式為：SGAI=本期銷售管理費用佔銷售收入比例/上期銷售管理費用佔銷售收入比例。如果SGAI上升，說明公司在行銷和管理上成本上升，經營效率下降。

（7）財務杠杆指數（Leverage Index， LVGI），計算公式為：LVGI = 本期資產負債率/上期資產負債率。如果LVGI上升，說明公司財務槓桿率上升，財務風險上升。

（8）應計項目佔比（Total Accruals to Total Asset， TATA），計算公式為：TATA= 在生產經營活動中已計提尚未支付的項目/總資產。如果TATA上升，說明公司需要對外支付的總額上升。

五、總結
渾水調研公司（Muddy Waters Research）於2016年做空輝山乳業，就看到其毛利率遠高於行業平均水準，然後通過逐步調研分析，發現輝山乳業存在財務造假的行為。渾水公司沒有運用多麼高深的專業知識，僅僅靠常識就得出是否存在財務造假行為。

作為投資者，要增強防範財務造假的意識和能力，從財務報告的角度深入分析公司的經營狀況和風險，為投資決策提供堅實的基礎。

撰文：農銀國際資金財務部副主管陳雄兵

編輯：鍾采餘

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撰文 : 陳雄兵 農銀國際資金財務部副主管

欄名 : 量化投資

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