平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 國際 08:00 2023/06/17 分享： 分享： 俄軍近期再次不斷轟炸烏克蘭城市，造成大量平民受傷。烏克蘭一直譴責俄軍枉顧平民安安危，是次推薦好書《失控的轟炸》從社會學、心理學和道德角度看待二戰，對戰略轟炸提供了不同看法，交代了二戰傷亡慘重的空襲前因後果。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 記者 欄名 : 國金好書 相關文章 【俄烏戰爭】俄軍導彈襲澤連斯基家鄉 最少6死多人傷 2023/06/13 【俄烏戰爭】俄軍導彈襲澤連斯基家鄉 最少6死多人傷 阿富汗塔利班稱很快佔領伊朗 爭奪水資源釀3死 2023/05/30 阿富汗塔利班稱很快佔領伊朗 爭奪水資源釀3死 【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷 2023/05/27 【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷 【俄烏戰爭】俄外長堅稱望盡快終結衝突 批西方圖控制國際 2023/04/18 【俄烏戰爭】俄外長堅稱望盡快終結衝突 批西方圖控制國際 【俄烏戰爭】G7強調俄羅斯需無條件撤兵 重申支持烏克蘭 2023/04/18 【俄烏戰爭】G7強調俄羅斯需無條件撤兵 重申支持烏克蘭 你可能感興趣 【俄烏戰爭】俄軍導彈襲澤連斯基家鄉 最少6死多人傷 17:16 2023/06/13 【俄烏戰爭】俄軍導彈襲澤連斯基家鄉 最少6死多人傷 阿富汗塔利班稱很快佔領伊朗 爭奪水資源釀3死 15:15 2023/05/30 阿富汗塔利班稱很快佔領伊朗 爭奪水資源釀3死 【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷 13:00 2023/05/27 【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷 最新專欄文章 空襲也談道德？ 從心理學看二戰 今日 空襲也談道德？ 從心理學看二戰 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 2023/06/11 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 前瞻2050年政經新格局 3大趨勢 2023/06/10 前瞻2050年政經新格局 3大趨勢 旅業藏黑暗面 外遊意義要反思 2023/06/03 旅業藏黑暗面 外遊意義要反思 旅遊「大爆炸」藏黑暗面 美記者促反思外遊目的 2023/06/02 旅遊「大爆炸」藏黑暗面 美記者促反思外遊目的 軍事衝突 地緣政治 戰爭 空軍 美軍 日本 美國 東京 烏克蘭 俄羅斯