平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇

俄軍近期再次不斷轟炸烏克蘭城市，造成大量平民受傷。烏克蘭一直譴責俄軍枉顧平民安安危，是次推薦好書《失控的轟炸》從社會學、心理學和道德角度看待二戰，對戰略轟炸提供了不同看法，交代了二戰傷亡慘重的空襲前因後果。

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