儲局6月停加息  中金：停而不止

一如市場預期，美國聯儲局結束一連兩日議息會議後，宣布按兵不動，暫停加息，維持聯邦基金利率於5厘至5.25厘的水平。市場關注是否加息周期完結的。

儲局今次停加息，中金表示，舉動與市場預期一致，美聯儲選擇「按兵不動」，由於「暫停」加息在此次會議前已經是普遍共識，因此沒有太多意外。

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預期7月仍會加息

相比之下，市場更關注的是7月和之後會議是否還會再度加息。今年以來，市場對宏觀和政策變量高度不確定性導致了較大的「鐘擺效應」。市場對美國增長預期從年初的「軟着陸」到2月經濟數據好於預期後的「不着陸」，再到3月銀行風險爆發後的「硬著陸」，貨幣政策預期也從停止加息到加速加息再到三季度減息；銀行危機暫告段落後，減息預期也隨之推遲到年底。

中金指，從結果上看，相比會議前市場預期7月可能還有一次加息的預期，美聯儲更新的「點陣圖」預計可能還會有兩次加息（從3月5.125%上調至5.625%），是明顯偏「鷹」，美股因此一度明顯回調，隨後在主席鮑威爾略微緩和的新聞發布會發言提振下才收復失地。聯儲局會議聲明表示此次暫停加息是希望有更多信息來監測已有緊縮政策滯後的效應。同時，聯儲局也大幅上調了對於年底的核心PCE和GDP增速的預測。

中金認為，7月加息可能性的確存在，但判斷9月後再度加息為時尚早。

對於7月加息預期的原因包括：

1. 上調核心PCE後，對於美聯儲來講需要有更高的加息終點「匹配」；

2. 7月FOMC時中金預期大概率能看到整體通脹在高基數等因素作用下快速回到3%附近，但核心通脹恰恰因為缺乏高基數還維持高位，而且增長和就業市場也大概率維持韌性。

對於9月會否再加息，目前判斷仍言之尚早，因為同樣在高基數作用下，9月底核心通脹有望回到3.5%。另外，中小銀行緊信用的效果可能也會逐步顯現。

年內料不會減息

對於減息的時機，中金認為年內減息可能性不大，年底或可逐步打開對於明年減息預期。在銀行業風險不進一步發酵的前提下，中金認為聯儲巨口在三季度可能基本達到停止加息的條件，但今年內可能難以降息，年底或可逐步打開2024年的降息預期。信用收縮效果將在第三季開始加速顯現進而壓制需求，但超額儲蓄緩慢釋放將使得消費需求仍有韌性，四季度通脹甚至可能小幅翹尾、核心通脹難以明顯進一步回落，進而導致貨幣政策或仍需維持偏緊。

中金認為在節奏上，第三季或以通脹回落和加息停止主導，增長回落不顯著；第四季以增長下行主導，通脹停止下行，倒逼明年降息預期。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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