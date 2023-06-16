黃國英揀股：港股「重口味」之選

人稱「英SIR」的著名基金經理黃國英接受《Money Times》專訪時表示，由於在今年上半年，大家對中國經濟重啟之後的經濟數據失望，所以港股的表現十分不濟，在港股之中的選擇不多，主要以中資電訊及石油股為主。

除三隻電訊股、三桶油之外，黃國英認為，國泰航空 （00293） 為港股之中的「重口味」之選。

「國泰都可以諗下，因為新加坡航空股價抽到爆，國泰而家400幾億市值，欠政府幾百億，但而家開始有錢向政府還款，由加返空姐人工，好似對前景好樂觀。」

黃國英表示：「政府宣布輸入外勞，航空業又有份，如果你覺得國泰可以出現好似新加坡航空嘅recovery，都可以博下。」

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他續指：「好多區內嘅航空公司股價都升唔少，國泰都可以諗下，屬於重口味之選。」

國泰早前宣布，將於6月底償還15億元優先股的累計遞延股息，並表示毋須動用政府提供的78億元過渡貸款融資，又指有意派付所有將到期的優先股股息，並在適當時候贖回優先股。國泰行政總裁林紹波表示，隨着旅遊限制撤銷和出行需求恢復，集團繼去年實現整體經營正現金流後，今年至今繼續錄得經營正現金流。

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