連平：下半年人民幣還會貶值嗎

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，6月以來，人民幣繼續有所貶值，他表示美元指數階段性反彈是人民幣滙率貶值的直接原因。下半年美元指數可能逐漸走弱，同時人民幣滙率不具備趨勢性貶值條件，相反存在一系列支撑因素，年內可能趨向升值。

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連平表示，5月以來美元指數回彈，美元滙率階段性升值，而人民幣兌美元滙率則出現貶值，說：

「中國外滙市場的迅速變化，有着國內外綜合因素影響的深刻背景，釐清貶值原因有助於更好地分析和判斷之後人民幣滙率變動的方向和趨勢。」

他直言美元指數階段性反彈是人民幣滙率貶值的直接原因。而美元指數走強的主因則是債務危機避險情緒支撑和貨幣政策轉向預期的減弱。

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5月以來，美國銀行業風險蔓延，導致市場風險偏好大幅收緊。特別是美國財政「懸崖」愈演愈烈，兩黨在短期內就債務上限問題激烈爭論，引發市場對即將到期國債發生違約的擔憂。一旦債務上限兩黨不能達成妥協，就有可能引發美國政府債務危機。美元是關鍵的國際貨幣，美國政府債務違約必然導致全球性的債務危機和金融危機。

美元的影響

連平表示，根據植信投資研究院構建的「開放型泰勒—基本面」人民幣滙率預測模型，人民幣滙率升貶值與美元指數走勢呈顯著負相關，8·11滙改後，美元指數與美元兌人民幣滙率的相關系數約為0.51，美元指數對人民幣滙率走勢的影響較為顯著。5月份，美元指數的反彈走強是造成人民幣滙率承壓的關鍵外部因素。他又說：

「去年12月以來，人民幣滙率升值的重要動力就是於疫情管控優化後，市場對國內經濟增長的樂觀預期。」

他指出，雖然人民幣對美元階段性貶值，但在全球主要貨幣滙率變化看，人民幣幣值表現相對穩健。現時美元滙率可能已是「強弩之末」，短期內美元指數運行存在不確定性。根據歷史經驗，由美債上限避險情緒推升的美元指數走強是暫時的，一旦債務上限達成一致，市場風險偏好將可能發生變化。

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下半年或轉勢

連平指出，5月以來的人民幣滙率貶值主要來自於美元指數等的外部壓力，但自身因素的影響也不能忽視。下半年在美元指數可能逐漸走弱的同時，人民幣滙率不具備趨勢性貶值條件，相反存在一系列支撑因素，年內仍有可能趨向升值，又說：

「經濟基本面是人民幣滙率維持基本穩定的基礎。下半年，國內GDP增速可能達5%以上，消費、投資和出口共同推動經濟保持平穩增長態勢。」

編輯：陳文政

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