3原因 料日央行續按兵不動

日本央行將於6月16日中午左右公布議息結果，安聯投資（Allianz）預計：

日央行在今次議息會議上維持利率政策不變。

日央行在7月舉行的會議上，將會對經濟數據有更深入了解，並會提供最新的經濟預測，屆時貨幣政策變動的可能性會更大。

市場深信日央行在今次議息會議上不會改變政策，在這種情況下，預期市場反應將大致平靜。

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在全球央行中，日央行仍然特立獨行。當其他央行都積極加息之際，迄今為止，日央行仍然沒有作出任何行動，僅僅在2022年 12月調整了1次「控制孳息率曲綫（YCC）」政策，以改善市場運作和YCC制度的可持續性，但該次調整並不代表日央行的寬鬆立場有任何改變。

日本難得呈通脹苗頭

然而，在當前環境，包括：

日本的通脹率正處於數十年來的高位，而作為日央行重點指標的核心CPI（即不包括新鮮食品和能源的「消費者物價指數」）迄今一直加速上揚，於今年4月更按年增長4.1%，遠超央行2%的通脹目標；

日本政府債券市場的運作仍然受制於YCC政策；

今年日本的「春鬥」工資談判中，協議平均加薪超過3.6%，為1993年（截至6月5日）以來的最大加薪幅度；

日本企業通脹預期亦同樣走高，企業有意願也有能力廣泛地加價，要知道，加價在日本是一件不尋常的事；

均可能會使日央行重新考慮其政策立場。

一、日央行預期日通脹僅屬短暫現象

但與此同時，日本整體通脹和東京地區的通脹已開始有見頂迹象。更重要的是日央行在4月份公布的經濟預測中，預計2024財年的通脹率將降至1.7%（預估中值），再次低於其2%的通脹目標，反映該行預期通脹僅屬暫時。

此外，日央行對於過去一年出現的成本推動型通脹，是否足以帶來可持續的本土通脹，仍然抱懷疑態度，並認為最近的工資增長可能只是單一事件。

二、欠即時調整政策緊迫性

日本政府債券市場的運作仍然受壓，但與年初的低迷水平相比，其走勢已有所改善，這一點可以從日央行對市場參與者調查及市場定價表現良好中得出，因此目前央行並無即時調整政策的緊迫性。

在這種環境下，日央行行長植田和男（點擊圖片放大）已多次指出，他認為經濟暫時仍需以刺激措施來支持；而相對於行動過慢，他認為行動過急的風險更大。植田和男亦開展了一項全面的政策審查，這可能需要相當長的時間才能完成。

因此，預計日央行在今次會議上不會作出徹底的改變，也預計關鍵短期利率（目前為-0.1厘）會維持不變。

其中一個例外，可能是YCC政策之調整。植田和男等日央行官員均表示，如果要調整YCC政策，該行不可能給出太多前瞻性指引 ，因此必然會令市場意外。我們仍然預計，倘若日央行要調整YCC政策，背後的動機是為了在未來實現更大的靈活性，而不是藉此收緊政策。

三、待重要數據去決定調整YCC政策

就機會率而言，我們認為在6月調整YCC政策的機會仍然不太，因為重要數據（例如整體工資情況）要待到7月的會議中才會公布；此外，日央行將會在7月和10月的會議上發表最新經濟預測，屆時才是解釋這些變化的好時機。

總括而言......

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