光大國際：下半年投資機遇佳 財金專欄 2023/06/16 分享： 分享： 光大證券國際近日發表下半年投資展望報告。光大證券認為，美國加息步伐放緩及環球通脹水平回落是2023上半年推動市場反彈的兩大動力，但加息的滯後效應將令下半年經濟增長受壓，各地貨幣政策有望減輕相關影響，投 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 陳政生 光大證券國際董事兼產品開發及零售研究部主管伍禮賢 光大證券國際證券策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀：中國企業盈利增約14% 2023/06/15 瑞銀：中國企業盈利增約14% 景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因 2023/06/14 景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因 施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹 2023/06/13 施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹 保德信：糧食系統投資機會 2023/06/09 保德信：糧食系統投資機會 美國打壓中國 半導體業堪憂 2023/06/08 美國打壓中國 半導體業堪憂 經濟 指數 貨幣政策 債券 黃金 新興市場 金價 A股 宏觀分析 港股