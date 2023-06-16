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光大國際：下半年投資機遇佳

財金專欄 2023/06/16

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光大證券國際近日發表下半年投資展望報告。光大證券認為，美國加息步伐放緩及環球通脹水平回落是2023上半年推動市場反彈的兩大動力，但加息的滯後效應將令下半年經濟增長受壓，各地貨幣政策有望減輕相關影響，投

...

撰文 : 陳政生 光大證券國際董事兼產品開發及零售研究部主管
伍禮賢 光大證券國際證券策略師

欄名 : 名家觀點

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