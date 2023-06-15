美經濟穩固 減息憧憬幻滅

聯儲局加息無疑對美國經濟帶來很多衝擊，相信大家都仍然記得，多間規模相對大的銀行因為加息導致嚴重資產減值，市場風聲鶴唳，擔心雷曼時刻重臨，豈料不過僅兩至三個月，氣氛截然不同，以至聯儲局放心表達將進一步加息的訊號，下半年或再加半厘。

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