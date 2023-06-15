  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 23:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美經濟穩固 減息憧憬幻滅

國際 22:33 2023/06/15

分享：

分享：

聯儲局加息無疑對美國經濟帶來很多衝擊，相信大家都仍然記得，多間規模相對大的銀行因為加息導致嚴重資產減值，市場風聲鶴唳，擔心雷曼時刻重臨，豈料不過僅兩至三個月，氣氛截然不同，以至聯儲局放心表達將進一步加息的訊號，下半年或再加半厘。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

多數服從少數 英國發展困局
2023/06/14
多數服從少數 英國發展困局
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
2023/06/13
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
2023/06/13
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
2023/06/11
沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流
2023/06/11
英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流

你可能感興趣

多數服從少數 英國發展困局
20:22 2023/06/14
多數服從少數 英國發展困局
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
22:46 2023/06/13
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
02:01 2023/06/13
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？

最新專欄文章

國金札記 - 「多數服從少數」 英土地發展困局
今日
「多數服從少數」 英土地發展困局
多數服從少數 英國發展困局
2023/06/14
多數服從少數 英國發展困局
國金札記 - 官司反助特朗普 正中拜登下懷？
2023/06/14
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
2023/06/13
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
國金札記 - 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？
2023/06/13
約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？
貨幣政策 經濟 減息 加息 美國聯儲局 美國 通脹 美元 鮑威爾 議息

下一篇文章

港股還有15%反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
港股還有15%反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
港股還有15%反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
多數服從少數 英國發展困局
多數服從少數 英國發展困局
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
鮑威爾說要再加息 新債王崗拉克：我不信
鮑威爾說要再加息 新債王崗拉克：我不信
券商：政策發力 內房不必悲觀
券商：政策發力 內房不必悲觀