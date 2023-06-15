美經濟穩固 減息憧憬幻滅 國際 22:33 2023/06/15 分享： 分享： 聯儲局加息無疑對美國經濟帶來很多衝擊，相信大家都仍然記得，多間規模相對大的銀行因為加息導致嚴重資產減值，市場風聲鶴唳，擔心雷曼時刻重臨，豈料不過僅兩至三個月，氣氛截然不同，以至聯儲局放心表達將進一步加息的訊號，下半年或再加半厘。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 多數服從少數 英國發展困局 2023/06/14 多數服從少數 英國發展困局 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 2023/06/13 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 2023/06/13 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 2023/06/11 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 2023/06/11 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 你可能感興趣 多數服從少數 英國發展困局 20:22 2023/06/14 多數服從少數 英國發展困局 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 22:46 2023/06/13 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 02:01 2023/06/13 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 最新專欄文章 國金札記 - 「多數服從少數」 英土地發展困局 今日 「多數服從少數」 英土地發展困局 多數服從少數 英國發展困局 2023/06/14 多數服從少數 英國發展困局 國金札記 - 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 2023/06/14 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 2023/06/13 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 國金札記 - 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？ 2023/06/13 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？ 貨幣政策 經濟 減息 加息 美國聯儲局 美國 通脹 美元 鮑威爾 議息