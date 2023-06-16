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午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」

財金專欄 2023/06/16

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特首李家超上月與議員的「互動交流答問會」，議員被即場「考牌」提建議，但原來此事還有續集，就是李家超昨日宴請曾提意見的議員，逐一再詳細追問「功課」。

交流會提意見 議員獲邀出席

有出席的議員笑言，赴宴前無想

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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