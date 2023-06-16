午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 財金專欄 2023/06/16 分享： 分享： 特首李家超上月與議員的「互動交流答問會」，議員被即場「考牌」提建議，但原來此事還有續集，就是李家超昨日宴請曾提意見的議員，逐一再詳細追問「功課」。 交流會提意見 議員獲邀出席 有出席的議員笑言，赴宴前無想 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 2023/06/15 輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 有政戲 - 高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 2023/06/14 高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 有政戲 - 區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 2023/06/13 區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 有政戲 - 港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 2023/06/12 港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 有政戲 - 美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 2023/06/09 美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 政治 立法會 李家超 北部都會區 政府政策 鄧家彪 狄志遠 何俊賢 大灣區 財政司