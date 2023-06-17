中央救經濟 恒指中綫強 財金專欄 2023/06/17 分享： 分享： 港股今周放量上升，恒指重上闊別一個月的20000點，由於中央和地方政府陸續推出刺激經濟手段，加上中美關係有望「溶冰」，以及人民幣櫃枱登場，港股有望繼續反彈，短期目標20400點，中期目標則為21000 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股1754億成交 恒指止於203還是望210（第四版） 2023/06/16 港股1754億成交 恒指止於203還是望210（第四版） 中字股實力談 - 中軟今年復甦 雲業務高增長 2023/06/13 中軟今年復甦 雲業務高增長 中字股實力談 - 北水45億淨湧入 港股充氣再升（第四版） 2023/06/12 北水45億淨湧入 港股充氣再升（第四版） 中字股實力談 - 港股破降軌關鍵 拐點布林肯+雙櫃台 2023/06/10 港股破降軌關鍵 拐點布林肯+雙櫃台 中字股實力談 - 【9厘息10股】 內銀對應價買賣有策（第四版） 2023/06/09 【9厘息10股】 內銀對應價買賣有策（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 布林肯 北水流入 人民幣 MLF LPR 逆回購 新能源 銀行