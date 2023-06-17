中央救經濟 恒指中綫強

港股今周放量上升，恒指重上闊別一個月的20000點，由於中央和地方政府陸續推出刺激經濟手段，加上中美關係有望「溶冰」，以及人民幣櫃枱登場，港股有望繼續反彈，短期目標20400點，中期目標則為21000

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