樓價回落 無助交投回升 地產 14:00 2023/06/17 分享： 分享： 近期二手樓價回軟，但無助交投回升，冰封情況更由細價上車盤，漫延至中價樓，反映市場觀望氣氛濃厚，後市能否破悶局，續受股市走勢、息口及內地經濟數據好壞所左右。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 2022/08/16 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 加息陰霾 二手樓價未跌完 2022/09/22 加息陰霾 二手樓價未跌完 二手樓價快步走 觸底回升橫行 2023/02/09 二手樓價快步走 觸底回升橫行 三大數據遏二手樓價升勢 2023/05/13 三大數據遏二手樓價升勢 你可能感興趣 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 12:00 2022/08/16 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 加息陰霾 二手樓價未跌完 22:02 2022/09/22 加息陰霾 二手樓價未跌完 二手樓價快步走 觸底回升橫行 01:00 2023/02/09 二手樓價快步走 觸底回升橫行 最新專欄文章 專家樓論 - 二手成交弱 市價缺參考 2023/06/16 二手成交弱 市價缺參考 專家樓論 - 新盤要谷 二手焗縮？ 2023/06/15 新盤要谷 二手焗縮？ 專家樓論 - 更多「房協」加入建屋 如意算盤打得響？ 2023/06/14 更多「房協」加入建屋 如意算盤打得響？ 專家樓論 - 按揭戰白熱化 銀行回贈屢創新高 2023/06/13 按揭戰白熱化 銀行回贈屢創新高 專家樓論 - 私人參建居屋 增資助出售單位量？ 2023/06/13 私人參建居屋 增資助出售單位量？ 香港物業 一手市場 二手市場 樓價 成交 指數 上車盤