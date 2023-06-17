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樓價回落 無助交投回升

地產 14:00 2023/06/17

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近期二手樓價回軟，但無助交投回升，冰封情況更由細價上車盤，漫延至中價樓，反映市場觀望氣氛濃厚，後市能否破悶局，續受股市走勢、息口及內地經濟數據好壞所左右。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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