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黃國英：Netflix「神助攻」日本企業走向國際舞台

財金猛人追蹤 07:10 2023/06/20

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日本股市今年走勢亮麗，並成為亞洲市場中最備受關注的市場。早在幾年前已有部署日股的本地著名基金經理黃國英表示，投資日本股票時有幾點可留意，包括：

1）日本公司加大回購

2）日本企業管治持續改善

3）日本品牌加快走向世界

4）日圓貶值

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此外，黃國英認為近年日本企業更得以借助串流影視平台Netflix的力量，向其他國家輸出日本文化，亦有助日本企業走向國際舞台。

「Netflix都幫咗日本公司唔少，Netflix上面的日本動畫、日劇，例如柯南、鬼滅之刃、今際之國的闖關者等等，都有助宣揚日本文化。」

黃國英續指，「雖然日本動漫文化好似好勁，但實際上賺錢能力遠遠不及Marvel，所以仲有好大增長空間。」

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他以今年上映的《超級瑪利奧兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）為例指，「Super Mario電影全球票房達到超過10億美元（12.5億美元），就係因為故事勝在夠簡單，大人細路都睇得開心，唔會下下都追求政治正確。迪士尼動畫屬於精雕細琢的故事，但Mario就唔係行呢個方向，反而可以俾小朋友睇得好開心。」

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黃國英認為，在這次的成功之後，相信任天堂未來將繼續把手上的受歡迎遊戲IP（知識產權）動畫化，相信日本公司在這領域仍有龐大增長空間。

此外，他認為日本大型玩具供應商萬代也是值得留意的公司。

記者：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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