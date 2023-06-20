LPR下調不給力 內房股大跌 摩通薦操作方向

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，6月1年期貸款市場報價利率（LPR）下調10點子至3.55%，5年期LPR同樣下調10點子至4.2%，雙雙結束連續9個月維持不變。

此前多個機構預計此次5年期LPR會下調15個基點，最終落地下調10個基點，多少有點不及預期。由於5年期LPR利率與房貸利率相關，減息不及預期也就代表房貸利率的下降幅度會不足。消息不利內房板塊，特別是財務壓力較大的民企，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 均大跌5%

摩通認為沒有實際政策支持的內房板塊會維持弱勢，任何由市場傳聞帶動的升勢只能短暫維持，而且也要提防民企內房趁股價反彈來配股。該行建議逢低吸納國企內房如中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 等，並在不由基本面支持的板塊升勢中，考慮出售甚至沽空有財務隱憂的民企內房。

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6月央行連番減息，有分析料7月政治局會議會有進一步的政策加碼，第二季有望成為全年經濟的底部。不過，摩根大通就不看好現時市場上流傳，內房救市政策的效力，認為沒有實際政策支持的內房板塊會維持弱勢，任何由市場傳聞帶動的升勢只能短暫維持，而且也要提防民企內房趁股價反彈來配股。

市場料6月20日（本周二）人民銀行會將貸款市場報價利率（LPR）將下降10個基點，完成整個減息行動。摩根大通早前已預測，與房貸相關的5年期LPR利率將下調10個基點至4.2厘，從而將首套房按揭利率降至4厘，二手房按揭利率降至4.8厘。

不過，摩通認為降低按揭利率並未能刺激樓市銷售。事實上，不少非一綫城市「因城施政」，全國平均的按揭利率已見下調，但樓市數據反映了事實。

5月數據再遜預期 高盛：內房不會再風光

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要振興內地樓市，摩通認為關鍵因素是通過建立更好的宏觀經濟前景和更強的房價預期，來提振購房信心。該行整理了一系列內地救樓市的可能方案，並考慮各自的救市成效及出場可能。在接下來的6個月內，摩通認為地方政府將在地方層面推出更多的樓市鬆綁，但救命利好有限；全國範圍內的樓市鬆綁及「棚改貨幣化」政策會更有效，但摩通不認為中央會推行。

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不過，本欄不排除再進一步的樓市疲弱，會迫使中央不得不出大招。摩通提到，內地60個城市6月第二周的銷量僅3萬套，按年跌31%，按月跌25%並較4年平均水平低52%，是自2月份以來最糟糕的一周。該行預測，6月份的內房銷售將按年下跌約30%。

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至於內房股操作方面，摩通認為沒有實際政策支持的內房板塊會維持弱勢，任何由市場傳聞帶動的升勢只能短暫維持，而且也要提防民企內房趁股價反彈來配股。該行建議逢低吸納國企內房如中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 等，並在不由基本面支持的板塊升勢中，考慮出售甚至沽空有財務隱憂的民企內房。

若迎真救市 全產業鏈有機遇

不過對現況保持謹慎的同時，不妨為最好結果做一下準備，就算不買內房股，我們可以提早部署什麼股份，受益全國性的內房刺激政策出台時，賭輸時也不會損失慘重呢？

滙豐就認為，房地產市場相關的上下游行業可以考慮。該行認為，這些股份的股價已反映了房地產市場的復甦停滯不前，市場期望值很低，當前估值提供了機會。

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如果直接買內房股，滙豐建議

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