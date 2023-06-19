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歐元目標1.11

財金專欄 2023/06/19

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歐央行於上周議息會不單加了息，行長拉加德揚言於7月議息會還有機會再加。倘謂聯儲局暗示加息半厘的言論屬鷹派，那歐央行的行動加言論便更鷹。歐元不單贏了加息優勢，待月底國基會公布美元首季外滙儲備佔比數字若見

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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