歐央行於上周議息會不單加了息，行長拉加德揚言於7月議息會還有機會再加。倘謂聯儲局暗示加息半厘的言論屬鷹派，那歐央行的行動加言論便更鷹。歐元不單贏了加息優勢，待月底國基會公布美元首季外滙儲備佔比數字若見

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