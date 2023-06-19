英經濟一般，但總算避過衰退。當中工資增幅更是顯著，4月數字按年急增7.2%。市場開始估於本周四議息會，英倫銀行加息0.25厘是共識，更不排除有加息半厘機會。盡管猛烈加息不利長遠英經濟以至英鎊發展，但這

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