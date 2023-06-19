英鎊目標1.3美元 財金專欄 2023/06/19 分享： 分享： 英經濟一般，但總算避過衰退。當中工資增幅更是顯著，4月數字按年急增7.2%。市場開始估於本周四議息會，英倫銀行加息0.25厘是共識，更不排除有加息半厘機會。盡管猛烈加息不利長遠英經濟以至英鎊發展，但這 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料正式步入下降軌 今日 美元料正式步入下降軌 歐元目標1.11 今日 歐元目標1.11 日圓下試142 今日 日圓下試142 澳元目標72美仙 今日 澳元目標72美仙 紐元徘徊61至64美仙 今日 紐元徘徊61至64美仙 你可能感興趣 美元料正式步入下降軌 今日 01:00 美元料正式步入下降軌 歐元目標1.11 今日 01:00 歐元目標1.11 日圓下試142 今日 01:00 日圓下試142 最新專欄文章 美元料正式步入下降軌 今日 美元料正式步入下降軌 加元支持位1.34 今日 加元支持位1.34 紐元徘徊61至64美仙 今日 紐元徘徊61至64美仙 澳元目標72美仙 今日 澳元目標72美仙 日圓下試142 今日 日圓下試142 經濟 美國 銀行 通脹 銷售 加息 人民幣 歐洲 美滙指數 貨幣政策