當歐洲積極在加息，聯儲局也提出尚有半厘息加幅可能，日央行竟然還未能給予市場一個收緊貨幣政策的時間表，息率還保持在負0.1厘，這對日圓相當不利。似乎日央行是想借用高通脹、超寬鬆貨幣政策及弱日圓為日本經濟

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