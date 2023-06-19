日圓下試142 財金專欄 2023/06/19 分享： 分享： 當歐洲積極在加息，聯儲局也提出尚有半厘息加幅可能，日央行竟然還未能給予市場一個收緊貨幣政策的時間表，息率還保持在負0.1厘，這對日圓相當不利。似乎日央行是想借用高通脹、超寬鬆貨幣政策及弱日圓為日本經濟 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料正式步入下降軌 今日 美元料正式步入下降軌 歐元目標1.11 今日 歐元目標1.11 英鎊目標1.3美元 今日 英鎊目標1.3美元 澳元目標72美仙 今日 澳元目標72美仙 紐元徘徊61至64美仙 今日 紐元徘徊61至64美仙 你可能感興趣 美元料正式步入下降軌 今日 01:00 美元料正式步入下降軌 歐元目標1.11 今日 01:00 歐元目標1.11 英鎊目標1.3美元 今日 01:00 英鎊目標1.3美元 最新專欄文章 美元料正式步入下降軌 今日 美元料正式步入下降軌 加元支持位1.34 今日 加元支持位1.34 紐元徘徊61至64美仙 今日 紐元徘徊61至64美仙 澳元目標72美仙 今日 澳元目標72美仙 英鎊目標1.3美元 今日 英鎊目標1.3美元 經濟 美國 銀行 通脹 銷售 加息 人民幣 歐洲 美滙指數 貨幣政策