澳元目標72美仙 財金專欄 2023/06/19 分享： 分享： 按利率期貨變化，市場對澳央行會否於7月續加息的預期只一半半。這使於本周二澳央行公開的本月初議息會議記錄變得重要，看澳央行會否從中給予市場其未來貨幣政策啟示。聯儲局上周停加息幫助了澳元上破68美仙阻力。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料正式步入下降軌 今日 美元料正式步入下降軌 歐元目標1.11 今日 歐元目標1.11 英鎊目標1.3美元 今日 英鎊目標1.3美元 日圓下試142 今日 日圓下試142 紐元徘徊61至64美仙 今日 紐元徘徊61至64美仙 你可能感興趣 美元料正式步入下降軌 今日 01:00 美元料正式步入下降軌 歐元目標1.11 今日 01:00 歐元目標1.11 英鎊目標1.3美元 今日 01:00 英鎊目標1.3美元 最新專欄文章 美元料正式步入下降軌 今日 美元料正式步入下降軌 加元支持位1.34 今日 加元支持位1.34 紐元徘徊61至64美仙 今日 紐元徘徊61至64美仙 日圓下試142 今日 日圓下試142 英鎊目標1.3美元 今日 英鎊目標1.3美元 經濟 美國 銀行 通脹 銷售 加息 人民幣 歐洲 美滙指數 貨幣政策