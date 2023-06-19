按利率期貨變化，市場對澳央行會否於7月續加息的預期只一半半。這使於本周二澳央行公開的本月初議息會議記錄變得重要，看澳央行會否從中給予市場其未來貨幣政策啟示。聯儲局上周停加息幫助了澳元上破68美仙阻力。

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