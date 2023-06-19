紐元徘徊61至64美仙

受水災拖累，新西蘭首季經濟按季收縮0.1%。由於去年第四季經濟同為收縮，即當地經濟算是步入了衰退。事件更令人相信紐央行加息周期已見頂。隨烏克蘭大壩決堤料有助推高糧價（農產是新西蘭主要出口），及新西蘭總

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