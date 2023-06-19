紐元徘徊61至64美仙 財金專欄 2023/06/19 分享： 分享： 受水災拖累，新西蘭首季經濟按季收縮0.1%。由於去年第四季經濟同為收縮，即當地經濟算是步入了衰退。事件更令人相信紐央行加息周期已見頂。隨烏克蘭大壩決堤料有助推高糧價（農產是新西蘭主要出口），及新西蘭總 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料正式步入下降軌 今日 美元料正式步入下降軌 歐元目標1.11 今日 歐元目標1.11 英鎊目標1.3美元 今日 英鎊目標1.3美元 日圓下試142 今日 日圓下試142 澳元目標72美仙 今日 澳元目標72美仙 你可能感興趣 美元料正式步入下降軌 今日 01:00 美元料正式步入下降軌 歐元目標1.11 今日 01:00 歐元目標1.11 英鎊目標1.3美元 今日 01:00 英鎊目標1.3美元 最新專欄文章 美元料正式步入下降軌 今日 美元料正式步入下降軌 加元支持位1.34 今日 加元支持位1.34 澳元目標72美仙 今日 澳元目標72美仙 日圓下試142 今日 日圓下試142 英鎊目標1.3美元 今日 英鎊目標1.3美元 經濟 美國 銀行 通脹 銷售 加息 人民幣 歐洲 美滙指數 貨幣政策