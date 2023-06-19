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加元支持位1.34

財金專欄 2023/06/19

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按加拿大房產協會數字顯示，當地5月平均樓價按年升1.4%。加拿大樓價轉穩，美國5月零售銷售按月比又連升兩月，增強市場對加拿大出口到美國盼望，這一切為加元帶來支持。技術上，由於加元已現超買，提防需作技術

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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