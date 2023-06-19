加元支持位1.34 財金專欄 2023/06/19 分享： 分享： 按加拿大房產協會數字顯示，當地5月平均樓價按年升1.4%。加拿大樓價轉穩，美國5月零售銷售按月比又連升兩月，增強市場對加拿大出口到美國盼望，這一切為加元帶來支持。技術上，由於加元已現超買，提防需作技術 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料正式步入下降軌 今日 美元料正式步入下降軌 歐元目標1.11 今日 歐元目標1.11 英鎊目標1.3美元 今日 英鎊目標1.3美元 日圓下試142 今日 日圓下試142 澳元目標72美仙 今日 澳元目標72美仙 你可能感興趣 美元料正式步入下降軌 今日 01:00 美元料正式步入下降軌 歐元目標1.11 今日 01:00 歐元目標1.11 英鎊目標1.3美元 今日 01:00 英鎊目標1.3美元 最新專欄文章 美元料正式步入下降軌 今日 美元料正式步入下降軌 紐元徘徊61至64美仙 今日 紐元徘徊61至64美仙 澳元目標72美仙 今日 澳元目標72美仙 日圓下試142 今日 日圓下試142 英鎊目標1.3美元 今日 英鎊目標1.3美元 經濟 美國 銀行 通脹 銷售 加息 人民幣 歐洲 美滙指數 貨幣政策