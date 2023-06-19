美元料正式步入下降軌 財金專欄 2023/06/19 分享： 分享： 美元不單似已失去加息優勢，倘國基會公布的全球外滙儲備佔比數字中顯示各國棄美元，提防引來美元拋售潮。 於上周議息會聯儲局暫停了加息。但在其發放的點陣圖中卻顯示出，大部分議息委員指向該局年內仍有加息半厘機會 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元目標1.11 今日 歐元目標1.11 英鎊目標1.3美元 今日 英鎊目標1.3美元 日圓下試142 今日 日圓下試142 澳元目標72美仙 今日 澳元目標72美仙 紐元徘徊61至64美仙 今日 紐元徘徊61至64美仙 你可能感興趣 歐元目標1.11 今日 01:00 歐元目標1.11 英鎊目標1.3美元 今日 01:00 英鎊目標1.3美元 日圓下試142 今日 01:00 日圓下試142 最新專欄文章 加元支持位1.34 今日 加元支持位1.34 紐元徘徊61至64美仙 今日 紐元徘徊61至64美仙 澳元目標72美仙 今日 澳元目標72美仙 日圓下試142 今日 日圓下試142 英鎊目標1.3美元 今日 英鎊目標1.3美元 經濟 美國 銀行 通脹 銷售 加息 人民幣 歐洲 美滙指數 貨幣政策