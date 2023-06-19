美元料正式步入下降軌

美元不單似已失去加息優勢，倘國基會公布的全球外滙儲備佔比數字中顯示各國棄美元，提防引來美元拋售潮。

於上周議息會聯儲局暫停了加息。但在其發放的點陣圖中卻顯示出，大部分議息委員指向該局年內仍有加息半厘機會

...