把握AI大機遇 港打造國際創科中心 財金專欄 2023/06/19 分享： 分享： 換臉騙案近日成為熱話，大家只要在網上搜尋人工智能（AI）換臉或深度偽造（Deepfake），已可找到不少相關的軟件推介。專家認為，未來為了防禦深度偽造，攻防戰將不斷上演，更多算力一方將獲勝。 深度偽造攻 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 2023/06/16 午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 有政戲 - 輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 2023/06/15 輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 有政戲 - 高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 2023/06/14 高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 有政戲 - 區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 2023/06/13 區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 有政戲 - 港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 2023/06/12 港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 中國 香港 人工智能 習近平 軟件 新能源 財政司 美元