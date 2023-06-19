把握AI大機遇 港打造國際創科中心

換臉騙案近日成為熱話，大家只要在網上搜尋人工智能（AI）換臉或深度偽造（Deepfake），已可找到不少相關的軟件推介。專家認為，未來為了防禦深度偽造，攻防戰將不斷上演，更多算力一方將獲勝。

深度偽造攻

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