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把握AI大機遇 港打造國際創科中心

財金專欄 2023/06/19

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換臉騙案近日成為熱話，大家只要在網上搜尋人工智能（AI）換臉或深度偽造（Deepfake），已可找到不少相關的軟件推介。專家認為，未來為了防禦深度偽造，攻防戰將不斷上演，更多算力一方將獲勝。

深度偽造攻

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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