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股市動力「保鮮期」到幾時？

研究報告 16:01 2023/06/21

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中信證券認為，中國經濟恢復對政策依賴度高，超預期降息落地強化年中政策博弈；政策最終不會缺席，但難超激進的市場預期，政策博弈將持續至7月下旬。

年中市場波動依然較大
6月來市場主要由政策預期和中美關係主導，市場情緒和經濟預期正處於谷底，對經濟數據反應鈍化，政策落地難達激進的預期，中美關係短暫緩和，宏觀流動性環境好轉，市場正處於下半年波動區間的谷底，季末機構調倉、政策博弈和主題交易輪動共振下，預計年中市場波動依然較大，業績的重要性逐漸提升，配置上堅持業績為綱，兼顧政策主綫。

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首先，市場情緒和經濟預期正處於谷底，對經濟資料的負面反應鈍化，超預期降息落地強化逆周期政策預期，政策最終不會缺席，但難超激進的市場預期，政策博弈仍將持續。

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業績為綱 兼顧政策

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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