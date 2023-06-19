動量交易：把握市場趨勢 探尋投資機遇

在投資市場中，許多投資者都希望尋找一種有效的投資策略，從而在市場波動中捕捉到更多的投資機會。

動量交易作為一種旨在跟隨市場趨勢的投資策略，取得了不俗的市場業績。那麼，動量交易的原理是什麼？如何運用動量交易探尋投資機遇呢？

動量交易，顧名思義，就是追逐市場上的動量，把握市場的趨勢。動量交易者認為，市場價格的變動具有一定的持續性，當前的漲勢或跌勢很可能會延續到未來一段時間。因此，動量交易者會尋找市場上具有上漲或下跌趨勢的投資標的，跟隨市場的趨勢進行投資。

AQR資本管理公司的Hurst、Ooi和紐約大學Pedersen於2014年研究了自1880年以來，全球市場動量交易投資的表現，發現動量交易帶來了強勁的正回報，從1880年到2013年的投資組合年化收益為14.9%。

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動量交易的超額收益的來源可從以下3方面解釋：

（1）市場心理學

市場中的投資者受到市場行情的影響，容易產生從眾心理。當市場出現一定的漲勢時，投資者很可能紛紛跟進，進一步推高價格；同樣，在市場出現跌勢時，投資者可能會紛紛拋售，導致價格進一步下跌。動量交易正是利用這種市場心理，抓住市場的變化趨勢。

（2）資訊滯後

市場中的資訊傳播往往存在一定的滯後性，導致投資者對市場訊息的反應不同步。因此，在市場訊息傳播過程中，可能會形成一定的價格動量。動量交易者則試圖通過捕捉這種資訊傳播帶來的價格動量，來獲取投資收益。

（3）市場摩擦成本

市場中存在各種摩擦成本，如交易成本、資金流動性等。這些摩擦成本令市場價格的調整過程，並不是短暫時間完成的，從而為動量交易提供了一定的空間。

從金融學角度來說，如能獲得超額收益必然是承擔了某種風險，超額收益是風險的補償。但是，整體市場表現很差時，而動量交易策略表現出色，因此難以從風險補償的角度，解釋動量交易的超額收益來源。

動量交易的識別

動量交易最直觀的表述是「追漲殺跌」，當資產價格上漲時，它處於上行趨勢中，可考慮買入。相反，當資產價格下跌時，它處於下行趨勢中，可考慮賣出。

因此，存在2種計量方法：

（1）絕對值法

把資產價格作為時序動量（Time-Series Momentum，TSM），關注價格的變動，當價格突破某一個臨界值就觸發交易；

（2）相對值法

把資產價格作為截面動量（Cross-Section Momentum，CSM），比較過去一段時間的資產回報，即買入漲幅前10%的資產及賣出跌幅10%的資產。

著名的海龜交易策略使用唐奇安通道突破（Donchian Channel Breakout）作為入市信號，當價格突破過去20天的最高價時，建立多頭倉位；當價格跌破過去20天的最低價時，建立空頭倉位。

然而，識別動量的方法有很多，例如基於收益率的時序動量、基於技術分析的MA均綫交叉，以及基於信號分析的卡爾曼濾波等。投資者總是尋找下一個更複雜的方法，想早於其他人識別動量趨勢。AQR資本管理公司的Levine和紐約大學Pedersen於2016年經研究發現，沒有哪一種動量計量方法能夠脫穎而出，在收益率方面完全蓋過其他方法。

風險防控



無論採取哪一種動量計量方式，都無法預判趨勢結束的時點，因此動量交易策略往往在趨勢發生逆轉時出現虧損，這也是動量交易收益率波動較大的原因。

動量交易要分散投資，降低單一資產的風險敞口；維持適當的槓桿水準，防止槓桿過高導致的風險。動量交易的原理和方法都很簡單，但是實際操作中回撤較大，因此其核心是風險管理，主要包括倉位和盈止損點管理。

動量交易者在持倉時，需要關注市場的趨勢變化。當市場趨勢出現轉折時，動量交易者需要及時調整持倉，以降低投資風險。此外，動量交易者還需關注市場的波動性，以便在市場波動較大時，適當調整倉位，降低風險敞口。

此外，海龜交易法使用波動性調整管理倉位元，每一筆交易的波動不超過總資產的1%，以便在不同市場環境下保持風險的穩定。

動量交易者在設置止盈止損點時，可以採用固定比例法、移動止盈止損法等多種方法，包括固定比例法，旨在根據投資者自身的風險承受能力，設定固定的止盈止損比例；移動止盈止損法則是隨着市場價格的變動，動態調整止盈止損點。

因此，投資者採用哪種方法，都需要在實際操作中，結合市場情況，靈活調整止盈止損策略。海龜交易法使用唐奇安通道突破作為退出信號，當價格跌破過去10天的最低價時，平倉多頭止盈；當價格突破過去10天的最高價時，平倉空頭止盈；當價格跌破入市價的一定比例時，平倉止損。

動量交易的存在，可能是由於市場中存在某些非理性的行為，或者資訊傳遞的滯後性，導致資產價格在一段時間內可能會持續上漲或下跌。投資者在實施動量交易時，關注市場環境、周期等多方面因素，結合自身實際情況，做好風險管理，是可以在金融市場上獲勝並取得一定的投資回報。

撰文 ：經濟學博士，農銀國際資金財務部副主管陳雄兵

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