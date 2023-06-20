花旗薦4大首選股 料成內地AI重要參與者

人工智能（AI）在文明發展史上有劃時代的意義，AI技術不斷突破向前，以至不久將來會應用各個工業領域，目前AI熱潮未減具投資價值，花旗最新報告首選4隻平台經濟股，分別為：阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 、攜程 （09961） 及同程旅行 （00780） 。

花旗報告指出，人工智能技術生成內容（AIGC）及大規模語言模型（LLM）嶄新的AI技術的監管環境，仍認為百度、阿里巴巴和騰訊 （00700） 公司將成為重要的AI參與者，伴隨著AI技術變革，而其小型科網公司將主要利用多種AI模型，增強其服務產品和提高業務生產力，推動潛在的利潤率上升。

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料618促銷節後一周恢復正常

此外，花旗較早前舉辦一場互聯網講座，與騰訊、百度、京東物流 （02618） 、攜程及同程旅行等行業專家互動，其管理層對行業前景持樂觀態度，其中在綫旅遊社（OTA）最為樂觀；618促銷節的預售期間和首日促銷商品的購買需求強勁，促銷節結束後接下來的一周會恢復正常。

專訪 「英Sir」黃國英 談大AI時代投資機遇【下一頁】

報告亦指，上周（6月12日至6月16日）股價反彈......更多內容，用戶請登入

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