開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 國際 21:08 2023/06/19 分享： 分享： 本周三是夏至，即北半球一年中日照時間最長、晚黑時間最短的日子，緯度較高的英國，當日凌晨不到5時已日出，晚上將近9時半才日落，日照時間逾16小時，亦意味最炎熱的仲夏時期將至。隨着全球暖化，英國的酷熱期愈來愈長，同時也愈來愈熱，卻有愈來愈多環保人士呼籲公眾不要開冷氣，以免破壞環境。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 印尼IPO強勁 時來運到也 2023/06/18 印尼IPO強勁 時來運到也 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 2023/06/15 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 2023/06/17 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 多數服從少數 英國發展困局 2023/06/14 多數服從少數 英國發展困局 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 2023/06/13 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 你可能感興趣 印尼IPO強勁 時來運到也 22:33 2023/06/18 印尼IPO強勁 時來運到也 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 22:33 2023/06/15 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 08:00 2023/06/17 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 最新專欄文章 國金札記 - IPO集資超香港 印尼時來運到？ 今日 IPO集資超香港 印尼時來運到？ 印尼IPO強勁 時來運到也 2023/06/18 印尼IPO強勁 時來運到也 國金札記 - 美經濟穩就業佳 減息憧憬幻滅 2023/06/16 美經濟穩就業佳 減息憧憬幻滅 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 2023/06/15 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 國金札記 - 「多數服從少數」 英土地發展困局 2023/06/15 「多數服從少數」 英土地發展困局 新能源 可持續發展 ESG 綠色生活 電力 核能 太陽能 英國 晶片 氣候暖化