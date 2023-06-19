開冷氣未必不環保 關鍵在綠能

本周三是夏至，即北半球一年中日照時間最長、晚黑時間最短的日子，緯度較高的英國，當日凌晨不到5時已日出，晚上將近9時半才日落，日照時間逾16小時，亦意味最炎熱的仲夏時期將至。隨着全球暖化，英國的酷熱期愈來愈長，同時也愈來愈熱，卻有愈來愈多環保人士呼籲公眾不要開冷氣，以免破壞環境。

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