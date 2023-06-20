宏利投管：高息維持更長時間

美國聯儲局自去年3月以來累計大幅加息500基點，6月會議上暫停加息，政策利率維持在5至5.25厘。會後聲明提到，本月維持目標利率不變，讓聯邦公開市場委員會得以收集「更多資料」，以釐定是否需要進一步收緊

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