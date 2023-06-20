  • 29°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

宏利投管：高息維持更長時間

財金專欄 2023/06/20

分享：

分享：

美國聯儲局自去年3月以來累計大幅加息500基點，6月會議上暫停加息，政策利率維持在5至5.25厘。會後聲明提到，本月維持目標利率不變，讓聯邦公開市場委員會得以收集「更多資料」，以釐定是否需要進一步收緊

...

撰文 : Frances Donald 宏利投資管理環球首席經濟師兼策略師

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

光大國際：下半年投資機遇佳
2023/06/16
光大國際：下半年投資機遇佳
瑞銀：中國企業盈利增約14%
2023/06/15
瑞銀：中國企業盈利增約14%
景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因
2023/06/14
景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因
施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹
2023/06/13
施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹
保德信：糧食系統投資機會
2023/06/09
保德信：糧食系統投資機會
經濟 銀行 通脹 加息 金融 貨幣政策 宏觀分析 美國聯儲局 減息 鮑威爾

上一篇文章

RSI底背馳 長汽趁低買

下一篇文章

寒來自有方
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

AI熱潮 巨頭受惠
AI熱潮 巨頭受惠
專家樓論 - 當市建局由盈轉虧……
當市建局由盈轉虧……
六月早翻身
六月早翻身
宏觀眼界 - 直通車2號
直通車2號
國金札記 - IPO集資超香港 印尼時來運到？
IPO集資超香港 印尼時來運到？
投資廣角鏡 - 旺旺高息穩增長
旺旺高息穩增長