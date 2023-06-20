宏利投管：高息維持更長時間 財金專欄 2023/06/20 分享： 分享： 美國聯儲局自去年3月以來累計大幅加息500基點，6月會議上暫停加息，政策利率維持在5至5.25厘。會後聲明提到，本月維持目標利率不變，讓聯邦公開市場委員會得以收集「更多資料」，以釐定是否需要進一步收緊 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Frances Donald 宏利投資管理環球首席經濟師兼策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光大國際：下半年投資機遇佳 2023/06/16 光大國際：下半年投資機遇佳 瑞銀：中國企業盈利增約14% 2023/06/15 瑞銀：中國企業盈利增約14% 景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因 2023/06/14 景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因 施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹 2023/06/13 施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹 保德信：糧食系統投資機會 2023/06/09 保德信：糧食系統投資機會 經濟 銀行 通脹 加息 金融 貨幣政策 宏觀分析 美國聯儲局 減息 鮑威爾