理想今年股價一騎絕塵的底氣

2023年粵港澳大灣區車展由6月16日至24日在深圳會展中心舉行，在港上市的所有新能源汽車企業都有參展，建議投資者不妨趁假期到深圳車展，親身實地了解理想汽車 （02015） 的銷售反應及車内體驗，實證理想今年股價一騎絕塵是否有底氣。

年内至今，一眾港股車企股價變動如下：

理想汽車，升78%

零跑 （09863） ，升52%

比亞迪 （01211） ，升39%

小鵬 （09868） ，升20%

蔚來 （09866） ，跌7%

長城 （02333） ，跌9%

吉利 （00175） ，跌11%



2022年第三季華為的問界M7發布，直接把理想ONE打殘了，理想銷量由以往每月1萬多輛，急跌至2022年8月的4571輛。理想股價反復下跌至11月的歷史最低位52.05元。然而，不到一年，理想的銷量由崩潰邊緣，升至最近連續三個月銷量突破兩萬輛，6月更有望突破三萬輛，背後理想用了什麽招數呢？理想創始人李想在微博的回答值得參考。

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一、理想核心的驅動力只有兩個字：成長。

理想汽車的組織使命是：掌控自己的命運，挑戰成長的極限。成長才是我們的驅動力，每一個業務、每一個人才、每一個團隊都要成長，不能停下來。

二、成長是兩部分組成的閉環：一個是學習，一個是訓練。

華為的超強能力直接讓理想ONE的銷售崩盤、提前停產，理想一個季度就虧損了十幾億，團隊都被打殘了。

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