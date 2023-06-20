習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 財金專欄 2023/06/20 分享： 分享： 一葉知秋，國家主席習近平上周五（16日）會見微軟創辦人蓋茨，兩人並排而坐，非常親切。昨日的「習布會」，習近平坐在長桌中間，一邊是美國國務卿布林肯及美方代表，另一邊是中方官員。 劉兆佳：制裁依舊 惟不挑事 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 把握AI大機遇 港打造國際創科中心 2023/06/19 把握AI大機遇 港打造國際創科中心 有政戲 - 午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 2023/06/16 午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 有政戲 - 輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 2023/06/15 輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 有政戲 - 高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 2023/06/14 高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 有政戲 - 區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 2023/06/13 區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 中國 香港 美國 中美關係 習近平 布林肯 劉兆佳