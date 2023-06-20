習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？

一葉知秋，國家主席習近平上周五（16日）會見微軟創辦人蓋茨，兩人並排而坐，非常親切。昨日的「習布會」，習近平坐在長桌中間，一邊是美國國務卿布林肯及美方代表，另一邊是中方官員。

劉兆佳：制裁依舊 惟不挑事

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