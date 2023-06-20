復星財富李曉翀淺談奈雪的茶

近年「打卡」風潮已傳至茶飲，以往都是「來佬貨」成為潮流指標，現在奈雪的茶 （02150） 已成為不少年輕人放上社交平台之選，可見國潮亦在茶飲界「接力」，奈雪成功非偶然。

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本次想淺談奈雪的茶，奈雪的茶在香港地區，唯一的分店是落在山頂廣場，現已成為潮流地標，是不少人心目中「山頂嘅朋友」。筆者落筆之時，發覺網友對它在山頂的選址有不同看法，有嫌遠的人又話必去，有想它開分店便不用次次要去山頂，必試芸芸。筆者不得不佩服奈雪的茶打造品牌的能力。

茶飲店要成功的關鍵因素在於品牌，因為品牌可以帶來價格上溢價的定位，就算其他品牌打價格戰都難以撼動。根據沙利文統計數據，43%的消費者在茶飲調研中表示，品牌是選擇產品的關鍵要素。

品牌的成功離不開團隊的眼光及執行力。核心團隊方面，董事長兼創辦人之一的趙林擁有近20年餐飲行業從業經驗，相信在運營上更加實際，至於另一創辦人彭心對茶飲的追求，體現在奈雪的茶各種細節當中，如連杯蓋上的塞子都設計成男女兩款，正合乎現時年輕「揀擇」品位。除了兩位「夫妻檔」外，瑞幸咖啡首席技術官何剛於2020年開始加盟集團，負責數字化運營。

奈雪的茶成立於2015年，是內地高端現製茶飲品牌，總部位於廣東省深圳市。奈雪的茶主打「茶+軟歐包」的經營形式，主要目標客群為20至35歲年輕女性。集團於2017年12月正式開啓「全國城市拓展計劃」，開店路徑自廣東省輻射至全國，目前奈雪的茶已覆蓋全國30個省份、82座城市。該公司堅持直營模式，截至今年4月18日，門店數量達到1,121家。

同時，高端新式茶飲行業市場集中度已形成，根據Mob研究院數據，目前高端茶飲市場已形成以喜茶、奈雪的茶為首的雙寡頭競爭格局，2021年市場份額分別為23.3%、15.1%。然而，市佔率優勢凸顯在市場增速方面。根據沙利文統計數據，內地高端茶飲店全年茶飲收入規模2021年至2024年的3年複合增長率（CAGR）為24.5%，同期中端茶飲及低端茶飲增速分別為20.0%和17.2%。

高端茶飲行業進入壁壘較高，特別是對比定位中低端的茶飲品牌，尤其是在前期高投入、容易產生價格戰的同品質化競爭及門店選址方面，更能體現品牌價值的優勢。另外，供應鏈管理是提升經營效率、盈利水平和維持品質的關鍵，亦是高端茶飲的特色，目前奈雪的茶已自建供應鏈，包括茶園、果園和花園，以及自研供應鏈系統，透過智能商品中心為門店自動匹配的最佳用料。

茶飲消費的變化

筆者經歷茶飲的變化階段，從早期「小學雞」消費得起的平價茶粉飲品，到「職場人」感受新茶飲時代至今，轉變的很大原因在於強社交屬性，「想飲」還是「打卡」已是價格上很明顯的分水嶺。

根據艾媒諮詢，內地茶飲消費者可接受最高客單價集中在11至25元（人民幣‧下同）區間，20元以上佔比達29.2%，預料與「來佬貨」星巴克等早年進入內地產生消費者教育有關。

此外，現製茶飲正逐漸成為常態化消費品類，根據艾媒諮詢調查數據顯示，71.2%的消費者會集中在幾個固定品牌內進行消費，而且「每天一次」及「一周多次」的佔比大幅上升，表明多數消費者購買頻次在增加。

另外，茶飲能成為國潮及作為文化輸出是「合情合理」。首先，中國茶飲文化有五千年歷史；其次，配合現代化包裝，有望不斷在國際上提高影響力。隨着奈雪的茶在華南、華東部分城市品牌力提升，門店以老帶新規模效應逐漸顯現，2020年經調淨利由負轉正。

然而，由於2021年下半年及去年疫情再度反復，全國門店經營狀況受到不同程度的影響，奈雪的茶的盈利水平產生短暫波動。筆者看好今年集團繼續改善盈利的能力，現時主要受整體餐飲股復甦不及預期而影響估值，相信估值重估只是時間問題。

編輯：陳文政

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