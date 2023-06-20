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息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面

地產 14:19 2023/06/20

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上周美國聯儲局一如市場預期，將息率維持不變，本港銀行按息亦沒有調升，剛過去周末兩日，二手市況看似不「賣帳」，10大屋苑交投量仍處低谷徘徊，始終市場未能完全釋除加息疑慮，而在過去3至4年購入的半新盤，就算經已額外印花稅鬆綁，但卻輸多贏少，頻錄蝕讓個案。

...

欄名 : 樓市分析

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