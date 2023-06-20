息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面 地產 14:19 2023/06/20 分享： 分享： 上周美國聯儲局一如市場預期，將息率維持不變，本港銀行按息亦沒有調升，剛過去周末兩日，二手市況看似不「賣帳」，10大屋苑交投量仍處低谷徘徊，始終市場未能完全釋除加息疑慮，而在過去3至4年購入的半新盤，就算經已額外印花稅鬆綁，但卻輸多贏少，頻錄蝕讓個案。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 如果再放寬按揭 2023/06/06 如果再放寬按揭 樓價回落 無助交投回升 2023/06/17 樓價回落 無助交投回升 二手成交弱 市價缺參考 2023/06/16 二手成交弱 市價缺參考 你可能感興趣 如果再放寬按揭 01:00 2023/06/06 如果再放寬按揭 樓價回落 無助交投回升 14:00 2023/06/17 樓價回落 無助交投回升 二手成交弱 市價缺參考 01:00 2023/06/16 二手成交弱 市價缺參考 最新專欄文章 舖市復常 尖沙咀率先跑出 2023/06/15 舖市復常 尖沙咀率先跑出 二手觀望氣氛濃 靜待議息結果 2023/06/13 二手觀望氣氛濃 靜待議息結果 家居裝修事關重大 改裝單位須合法 2023/06/12 家居裝修事關重大 改裝單位須合法 高利息+長時間是發展商天敵 2023/06/08 高利息+長時間是發展商天敵 內地生搶租推動租金回穩 2023/06/07 內地生搶租推動租金回穩 加息 二手市場 差餉物業估價署 樓價 拆息 記者 薈蕎 印花稅 銀行 P按