歌神助攻 滙豐：有人「唱」好濠賭股（附選股策略）

恒指兩萬企唔穩，惟濠賭股板塊全綫逆市上揚。滙豐指出，6月澳門在大型演唱會的帶動下，賭收於此傳統淡季月份仍錄增長，並看好端午節及暑期活動會令行業保持強勢。濠賭股淡季跑出，滙豐認為是與「歌神」張學友有關。

滙豐整理行業及政府數據，發現澳門前18天的賭收達到了95億元（澳門元‧下同）。這意味著6月第三周的日均賭收達到了每天5.7億元，比6月第二周的日均5.29億元和五月份的日均502億元進一步提高，盡管六月是傳統淡季。

假設六月餘下日子的日均收入能夠達到每天4.8至5.5億元，全月淨收入應該會達到153至161億元，相當於2019年同期的64至68%。

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淡季逆市跑出，滙豐認為是與「歌神」張學友有關。《張學友60+巡迴演唱會》首站於金沙 （01928） 的澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，從6月6日至7月2日每個星期五、六、日均有場次，唱足12晚。滙豐看好一系列的綜藝活動是帶動賭收增長的原因。

摩通薦濠賭 看驚喜趨勢持續（第二版）

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展望後市，滙豐看好澳門未來幾周大量的展覽、音樂會和體育賽事，有助於支持短期需求。同時踏入暑假，內地出境旅遊人次持續增加。據攜程 （09961） 數據顯示，澳門許多五星級酒店在即將到來的端午節這個星期已經滿房，表明需求強勁。滙豐認為，澳門鄰近內地及簽證較易申請的優勢，會令當地續成為內地旅客的熱門目的地，帶動賭收增長。

滙豐看好濠賭股後市，受惠暑假可能出現的強勁需求，同時以板塊現處2024年預期企業價值倍數（EV/EBITDA）12倍計算，行業估值不高。選股方面，該行看好

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