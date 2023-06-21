  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙豐：有人「唱」好濠賭股（附選股策略）

研究報告 13:21 2023/06/21

分享：

分享：

恒指兩萬企唔穩，惟濠賭股板塊全綫逆市上揚。滙豐指出，6月澳門在大型演唱會的帶動下，賭收於此傳統淡季月份仍錄增長，並看好端午節及暑期活動會令行業保持強勢。

滙豐整理行業及政府數據，發現澳門前18天的賭收達到了95億元（澳門元‧下同）。這意味著6月第三周的日均賭收達到了每天5.7億元，比6月第二周的日均5.29億元和五月份的日均502億元進一步提高，盡管六月是傳統淡季。假設六月餘下日子的日均收入能夠達到每天4.8至5.5億元，全月淨收入應該會達到153至161億元，相當於2019年同期的64至68%。

    點擊圖片放大

淡季逆市跑出，滙豐認為是與「歌神」張學友有關。《張學友60+巡迴演唱會》首站於金沙 （01928） 的澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，從6月6日至7月2日每個星期五、六、日均有場次，唱足12晚。滙豐看好一系列的綜藝活動是帶動賭收增長的原因。

摩通薦濠賭 看驚喜趨勢持續（第二版）

    點擊圖片放大

展望後市，滙豐看好澳門未來幾周大量的展覽、音樂會和體育賽事，有助於支持短期需求。同時踏入暑假，內地出境旅遊人次持續增加。據攜程 （09961） 數據顯示，澳門許多五星級酒店在即將到來的端午節這個星期已經滿房，表明需求強勁。滙豐認為，澳門鄰近內地及簽證較易申請的優勢，會令當地續成為內地旅客的熱門目的地，帶動賭收增長。

滙豐看好濠賭股後市，受惠暑假可能出現的強勁需求，同時以板塊現處2024年預期企業價值倍數（EV/EBITDA）12倍計算，行業估值不高。選股方面，該行看好

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

相關文章

港股反彈遇阻 中金：市場厚望更多政策支持
2023/06/20
港股反彈遇阻 中金：市場厚望更多政策支持
花旗：關注國泰3個挑戰 削今明年盈測（持續更新）
今日
花旗：關注國泰3個挑戰 削今明年盈測（持續更新）

你可能感興趣

港股反彈遇阻 中金：市場厚望更多政策支持
19:31 2023/06/20
港股反彈遇阻 中金：市場厚望更多政策支持
花旗：關注國泰3個挑戰 削今明年盈測（持續更新）
今日 12:31
花旗：關注國泰3個挑戰 削今明年盈測（持續更新）

最新專欄文章

LPR下調不給力 內房股大跌 摩通薦操作方向
今日
LPR下調不給力 內房股大跌 摩通薦操作方向
花旗薦4大首選股 料成內地AI重要參與者
今日
花旗薦4大首選股 料成內地AI重要參與者
第三季布陣 大摩薦3大藍籌
今日
第三季布陣 大摩薦3大藍籌
保險長期向好 好股趁低收集 （附股票推介）
今日
保險長期向好 好股趁低收集 （附股票推介）
分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底
2023/06/19
分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底
港股 個股分析 宏觀分析 市場動向 大行報告 EV／EBITDA 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 澳博控股（00880） 新濠國際（00200）

下一篇文章

LPR下調不給力 內房股大跌 摩通薦操作方向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

花旗薦4大首選股 料成內地AI重要參與者
花旗薦4大首選股 料成內地AI重要參與者
理想今年股價一騎絕塵的底氣
理想今年股價一騎絕塵的底氣
分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底
分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底
LPR下調不給力 內房股大跌 摩通薦操作方向
LPR下調不給力 內房股大跌 摩通薦操作方向
股市動力「保鮮期」至7月下旬
股市動力「保鮮期」至7月下旬
花旗：關注國泰3個挑戰 削今明年盈測（持續更新）
花旗：關注國泰3個挑戰 削今明年盈測（持續更新）