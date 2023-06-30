富瑞：住宅市場低迷 偏好零售收租股（持續更新）

美國通脹呈回落趨勢（點擊圖片放大），而其就業市場受到3月矽谷銀行擠提事件衝擊不大，令聯儲局可放慢加息步伐之餘，也不用急於展開減息。截稿前止，市場預料聯儲局在6月暫停1次加息後，7月會恢復加息0.25厘（點擊圖片放大），並維持聯邦基金利率於5.25至5.5厘到今年底。

專訪 滙豐資管沈昱 談港股後市機遇【下一頁】

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無論如何，綜觀全球主要央行，僅得日本央行較大機會在今年餘下時間，維持相對寬鬆的貨幣政策，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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【賺息攻略】如何用最短時間賺最多錢？

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6月30日：

【13：30】本地地產及收租股為港人傳統收息股之一，而富瑞最新發表研究報告指，由於利率預期回升與住宅市場低迷，雖對本港地產股維持正面看法，但是當中偏好零售收租股如領展 （00823） 及九龍倉置業 （01997） ，其次是住宅，之後才是寫字樓。

富瑞預期，盡管今年下半年本港住宅仍面臨最優惠利率高企，以及供應積壓等不利因素，認為存在下行風險，並全面下調發展商盈利預測，但是鑑於利率正常化及人口流入支持住房需求的前景，本港樓價有望在明年復甦，並相信最近的疲弱提供收集優質品牌的機會，當中看好新鴻基地產 （00016） 。

至於新創建 （00659） 獲提私有化，富瑞認為......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評另類收息股中國燃氣 （00384） ，分析詳見：【下一頁】

6月29日：

【20：30】中國人民銀行發布第二季城鎮儲戶問卷調查報告顯示，期內收入感受指數為49.7%，按季跌1個百分點。其中：

14.4%的居民認為收入「增加」，按季跌1.4個百分點；

70.5%的居民認為收入「基本不變」，按季升0.8個百分點；

15.1%的居民認為收入「減少」，按季增加0.6個百分點。

至於季內物價預期指數為57.7%，按季跌0.9個百分點。其中：

23.1%的居民預期下季物價將「上升」；

54.8%的居民預期「基本不變」；

9.7%的居民預期「下降」；

12.4%的居民「看不準」。

至於與收息股之一的內房股關係密切的下季房價預期，該問卷調查報告顯示......

【16：30】花旗發表報告表示，對滙豐控股 （00005） 啟動未來90日正面催化劑觀察，給予滙豐「買入」的投資評級，並將目標價由71.7元調升至76.6元。

花旗認為，滙豐在今年第二季的經調整稅前盈利，將與市場預期基本一致，並料其淨利息收入向好，信貸成本保持良性。花旗更相信，以上數據皆可為滙豐管理層提供靈活性以提高今年指引，例如......

【14：00】太古A （00019） 完成向母企出售美國可口可樂業務後，或將會派發117億元特別股息，而里昂最新發表的研究報告指，太古A特別股息收益率達14厘，並同時將太古A目標價由65元上調至68元，以及將其投資評級由「跑輸大市」調升至「買入」。

里昂預料，上述交易或於今年底完成，並因此將太古A在2024至2025年......

延伸閱讀：下半年影響樓市三大因素

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評傳統藍籌收息股滙豐 （00005） ，分析詳見：【下一頁】

6月28日：

【20：00】美銀最新發表的研究報告表示，新創建 （00659） 被周大福企業收購對新世界 （00017） 淨債務比率改善輕微，並且令新世界成為純地產股，商業複雜性將減低，理論上淨資產值折讓應收窄，但其在每年減少來自新創建的40億元EBITDA貢獻後，新世界2024及2025財年（年結日：6月底）的派息政策將有更高不確定性。

美銀續指出，因新世界未來派息將更依賴新租務物業，以及物業開發盈利可持續性，因此維持對新世界「中性」的投資評級，以及目標價24.5元不變，並相信新世界需要......

延伸閱讀：2因素望續推高港零售額

【18：00】新創建 （00659） 獲周大福企業提全購，而花旗最新發表的研究報告指，新世界 （00017） 因持有新創建約60.9%權益，預計在上述相關出售完成後，新世界將套現218億元，而同時新世界管理層建議派付總額40億元特別股息（即每股1.59元）。

花旗雖視該交易為好的行動，認為可以在高利率環境下，降低新世界的負債及加強其資產負債表，惟擔心其在出售新創建持股後的可持續派息水平。花旗更認為......

【15：00】滙豐環球研究最新發表的研究報告，根據團結香港基金統計及展望，估計年度私人住屋竣工量將從2018至2022年的平均1.82萬伙，增加至2023至2027年的1.9萬伙，預期現時本港政策方向傾向推動樓市健康發展，料將有利於供應前景改善。

滙豐環研續指出，政府加強發展北部都市區，樓市長期供應短缺的問題有望得到逐步緩解，預測中短期私人住宅供應可能會增加，但將趨於穩定。

另外，關於近期當局釋出更多放寬按揭限制的消息，滙豐環研預料此對有換樓需求的買家有幫助，或令市場偏好從小型單位，轉向至中型單位。若按業務劃分，滙豐環研更傾向房地產發展商......

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【01：00】藍籌股聯想集團 （00992） 為科技相關股之中，股息相對較高者。本報專欄名家林瑞芬評聯想，分析詳見：【下一頁】

6月27日：

【01：00】內地電力股在疫情爆發前屬收息股，現待業務復甦，再展「收息股魅力」。本報專欄名家林瑞芬評內地電力股中國電力 （02380） ，詳見：【下一頁】

6月26日：

【21：00】人民幣滙價走勢影響高息中資股的吸引力，英國歷史悠久資產管理公司施羅德對中國利率及債市的最新看法，詳見：【下一頁】

【16：00】中電 （00002） 股價受惠於早前擬出售部分EnergyAustralia業務消息，令其近日跑贏大市。摩根大通最新發表研究報告指，雖然中電出售相關業務的確切時間難以預測，但仍相信中電並不急於達成交易，因其無即時的現金需求，而澳洲業務基本面正在改善，因此預期中電出售該業務的良好時機為今年下半年至明年上半年。

估值方面，摩通估計中電澳洲業務的資產淨值逾300億元，而前提是該業務未來1年預測PB（市帳率）至少需達至1.2倍；若果該業務開始實現盈利反彈，中電或能夠以更好的價格作出交易。

另外，摩通認為，在利率上升環境下，中電或為香港能源轉型的未來資本支出保留更多現金，今年不太可能派發特別息或立即提高派息，惟公司部分出售澳洲業務交易如果可以落實，將降低中電盈利波動性，並顯著......

【01：00】在6月初公布的香港4月零售銷售表現，因復活節假期遇上「電子消費券」而有驚喜。「七一回歸」假期臨近，加上今年度第二輪「電子消費券」由7月16日起發放，令近日股價隨大市回吐的藍籌收租股九龍倉置業 （01997） ，吸引力浮現（點擊圖片放大）。

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更多關於九龍倉置業的分析，詳見：【業務分析】【估值分析】

6月25日：

【15：00】電訊盈科 （00008） 日前宣布，旗下Viu獲法國付費電視營運商「CANAL+」會先投資2億美元，令其持有Viu權益約26.1%，隨後再分階段把投資增至3億美元（須受特定條件約束），成為Viu的重要策略性少數股東。隨後，滙豐環球研究發表報告，將電訊盈科目標價由4.5元上調至4.6元，並維持其評級為「買入」。

滙豐環研認為，上述交易將滿足Viu營運現金流需求，並通過內容共享和分發，產生潛在的協同效應。滙豐環研續表示，仍看好電訊盈科前景，並繼續預期公司業績有穩健表現，主要是......

6月24日：

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門高息股中國移動 （00941） ，分析詳見：【下一頁】

6月23日：

【01：00】濠賭股待業務復甦，再展「收息股魅力」。本報專欄名家林瑞芬評藍籌濠賭股金沙中國 （01928） ，分析詳見：【下一頁】

6月22日：

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評高息基建股中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：美息未盡 選滙豐定渣打？（第三版）

6月21日：

【16：45】中國人民銀行昨日（20日）宣布，下調1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）10點子（1點子=0.01厘）。高盛最新發表的研究報告指，人行此舉未達市場對加大刺激政策力度的預期，惟高盛據其財產風險監測顯示，預估抵押貸款提前還款的可能規模為整個行業抵押貸款餘額僅12%，意味當局並不急於推出更大幅度的降息政策。

至於上述人行最新的政策利率變動，對內銀淨息差（NIM）的影響，高盛該影響屬中性，而當局最近的政策舉措，開始幫助銀行節省融資成本。隨着近期公開市場操作（OMO）及中期借貸便利（MLF）利率下調10點子，高盛預計內銀融資成本將進一步下降。

高盛續預期，內銀企業貸款利率將保持穩定，惟由於抵押貸款需求疲弱，以及非抵押貸款競爭加劇......

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更多關於6月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

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