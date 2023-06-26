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滙豐環研：盈科售Viu權益具協同效應（持續更新）

研究報告 01:01 2023/06/26

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美國通脹呈回落趨勢（點擊圖片放大），而其就業市場受到3月矽谷銀行擠提事件衝擊不大，令聯儲局可放慢加息步伐之餘，也不用急於展開減息。截稿前止，市場預料聯儲局在6月暫停1次加息後，7月會恢復加息0.25厘（點擊圖片放大），並維持聯邦基金利率於5.25至5.5厘到今年底。

專訪 滙豐資管沈昱 談港股後市機遇【下一頁

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
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無論如何，綜觀全球主要央行，僅得日本央行較大機會在今年餘下時間，維持相對寬鬆的貨幣政策，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：未來10年結構性資產配置趨勢（第三版）

延伸閱讀：避險之外 金價還有3大助力（第三版）

    點擊圖片放大
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－－－－－－－－－－－－－－－

6月26日：

【01：00】在6月初公布的香港4月零售銷售表現，因復活節假期遇上「電子消費券」而有驚喜。「七一回歸」假期臨近，加上今年度第二輪「電子消費券」由7月16日起發放，令近日股價隨大市回吐的藍籌收租股九龍倉置業 （01997） ，吸引力浮現（點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +7
    +6

更多關於九龍倉置業的分析，詳見：【業務分析】【估值分析

6月25日：

【15：00】電訊盈科 （00008） 日前宣布，旗下Viu獲法國付費電視營運商「CANAL+」會先投資2億美元，令其持有Viu權益約26.1%，隨後再分階段把投資增至3億美元（須受特定條件約束），成為Viu的重要策略性少數股東。隨後，滙豐環球研究發表報告，將電訊盈科目標價由4.5元上調至4.6元，並維持其評級為「買入」。

滙豐環研認為，上述交易將滿足Viu營運現金流需求，並通過內容共享和分發，產生潛在的協同效應。滙豐環研續表示，仍看好電訊盈科前景，並繼續預期公司業績有穩健表現，主要是......

6月24日：

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門高息股中國移動 （00941） ，分析詳見：【下一頁

6月23日：

【01：00】濠賭股待業務復甦，再展「收息股魅力」。本報專欄名家林瑞芬評藍籌濠賭股金沙中國 （01928） ，分析詳見：【下一頁

6月22日：

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評高息基建股中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：美息未盡 選滙豐定渣打？（第三版）

6月21日：

【16：45】中國人民銀行昨日（20日）宣布，下調1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）10點子（1點子=0.01厘）。高盛最新發表的研究報告指，人行此舉未達市場對加大刺激政策力度的預期，惟高盛據其財產風險監測顯示，預估抵押貸款提前還款的可能規模為整個行業抵押貸款餘額僅12%，意味當局並不急於推出更大幅度的降息政策。

至於上述人行最新的政策利率變動，對內銀淨息差（NIM）的影響，高盛該影響屬中性，而當局最近的政策舉措，開始幫助銀行節省融資成本。隨着近期公開市場操作（OMO）及中期借貸便利（MLF）利率下調10點子，高盛預計內銀融資成本將進一步下降。

高盛續預期，內銀企業貸款利率將保持穩定，惟由於抵押貸款需求疲弱，以及非抵押貸款競爭加劇......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於6月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【長江基建】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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