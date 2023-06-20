港股反彈遇阻  中金：市場厚望更多政策支持

港股近期現顯著反彈，上周恒指升逾3%，並一度挑戰2萬關。對於港股的走向，中金認為，在增長整體修復和美國聯儲局加息暫緩的大環境下市場下行空間有限，但更多上漲空間打開依然有待找到從寬貨幣走向寬信用的訊號。

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港股上周發力 本周回氣

上周恒指升3.4%，主要由科技股領軍，因而令恒生科指上周大漲7.6%，表現突出。不過本周大市走向再偏軟。

對於上周港股走強，中金認為受國內外積極政策因素，海外中資股市場上周延續強勢表現，投資者風險偏好明顯改善並吸引海外資金回流。

中金重申對港股的觀點，即港股存在較強的下行保護，恒指約18000點左右，疊加沽空回補，和估值吸引力，市場存在均值修復空間。除了此前提示的空頭回補外，近期的表現也同樣得到其它政策和外部積極因素的支持，包括內地進一步降息，對後續出台更多利好性政策的期待，美國聯儲局加息周期按下暫停鍵，以及中美關係方面有望出現緩和等，這也直接推動了海外資金大舉回流。

港股短期「上有頂下有底」

對於內地政策的力度，分析普遍認為「推高不足托底有餘」，能對應市場短期「上有頂下有底」，但中金認為港股市場存在結構性機會，類似2019年下半年。

配置策略上，中金建議投資者繼續參與市場波動帶來的機會或者採取啞鈴型配置策略，關注高分紅潛力的國企（分紅現金流）以及盈利較好的優質成長板塊（經營性現金流，如互聯網、軟硬件以及部分醫療保健板塊），以及因美聯儲未來政策轉向而從中受益的投資標的。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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