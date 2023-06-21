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日本通脹續加價 朝日脫亞入歐澳

財金猛人追蹤 12:01 2023/06/21

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本欄首次與讀者見面，先祝各位投資路上如魚得水。

日本自2022年起物價明顯上漲，消費者物價指數已經維持在日本央行2%目標之上達一年之久，年初更一度超過4%。箇中原因當數去年初俄烏戰爭導致能源和糧食價格急升，加上日圓弱勢，日本作為能源和糧食進口國自然受輸入性通漲衝擊。

雖然相關價格近半年均逐漸回落，但滯後效應和弱日圓持續為日本帶來通脹。由於食品飲品公司需慎重考慮消費者接受程度和競爭對手反應，上調產品價格通常會比原材料上升滯後，所以今年日本食品飲品公司仍然處於加價周期，盈利增長看高一綫。

日本飲料處加價周期

例如朝日集團（日：2502）亦於5月起再次上調三矢蘇打和可爾必思等清涼飲品售價，並已預告10月份將上調非大麥製啤酒價格，大麥製啤酒價則下調以反映啤酒稅下降。

朝日本身亦是優質日企，戰後日本啤酒市場隨重建高速增長，但麒麟（日：2503）一直主導市場，直到1987年朝日推出新產品Super Dry以清爽口味突圍，銷售連年高速增長，2001年更超越麒麟成為日本啤酒業界第一。

90年代日本泡沫經濟爆破後，日本本土經濟低增長又低通漲，加上啤酒消耗量開始連年下跌，往海外市場尋找增長空間自然不過。朝日於2004年及2009年投資康師傅 （00322） 旗下清涼飲品合資公司和青島啤酒 （00168） ，從中國市場增長獲益，直到2017年分別出售於康師傅飲品和青島啤酒的20%股權。

2016年安海斯-布希英博（Anheuser-Busch InBev）與南非米勒（SAB Miller）因合併需出售部份業務以滿足監管機構的反壟斷要求，公司就把握機會先後多次收購其優質資產。

變身國際啤酒巨頭

2019年7月百威亞太 （01876） 因估值問題取消上市後，將澳洲業務售予朝日亦是一隅。朝日自此將增長焦點由中國轉向自收購所得的歐洲及澳洲業務，並由日本第一頓變國際啤酒巨頭，現時已有一半銷售源自海外。

過去三年疫情令啤酒銷售倒退，經濟重啟後朝日各地業務均迎來強勁恢復.........（登入以閱讀全文）

（筆者公司管理之基金持有朝日集團權益。）

作者：黃國英資產管理分析員張雄略

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撰文 : 張雄略 黃國英資產管理分析員

欄名 : 日股見聞

收購 經濟衰退 疫情 壟斷 亞太 銷售 澳洲 啤酒 飲品 日本

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