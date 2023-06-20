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第三季布陣 大摩薦3大藍籌股

研究報告 18:36 2023/06/20

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摩根士丹利發表報告，公布港股最新焦點股名單。本文以該行最新報告、預測數據，解釋看好的原因。以下5股，摩根士丹利評級皆是「增持」（Overweight）。其中滙豐控股 （00005） 、恒隆地產 （00101） 、舜宇光學科技 （02382） 皆是藍籌股，值得留意。

專訪 「英Sir」黃國英 談大AI時代投資機遇【下一頁

 

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滙豐控股 （00005）

摩根士丹利發表研究報告指，滙控已簽署諒解備忘錄，將法國業務出售予MyMoney Group。滙控最新預期今年下半年期間將因確認出售而產生不超過27億美元的累計除稅前虧損。大摩料普通股權一級資本比率（CET1）初步會減少25個基點，交完成時減少至20個基點，由於條款變化不大，對資本沒有影響，因上大摩認為不致影響滙控目標價和投資情況；目前予目標價67.5元及「增持」評級。

 

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恒隆地產 （00101）

大摩發布研究報告稱，5月中國奢侈品銷售表現遜於整體零售銷售數字。5月奢侈品銷售按年增長17%，低於4月的33%。與2021年相比，今年5月則微升1%。強勁的按年銷售，意味着租金收入將在今年上半年度上升，予恒隆地產目標價17.5元。

 

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舜宇光學科技 （02382）

大摩發研報指，2023年上半年智能手機需求不及預期，舜宇光學科技預計2023年全球智能手機出貨量將按年下降6.3%，低於原始預測的6.6個百分點，而中國出貨量可能按年下降5.1%，低於原始預測的5.5個百分點。然而，公司對車聯網業務充滿信心，並預計即使行業需求增長放緩，其增長仍將保持彈性。大摩認爲車用鏡頭市場份額增長以及電動汽車滲透率的提高是其積極因素，大摩認強調其在電動汽車領域的車載鏡頭市場份額爲40%，高於平均市場份額，目標價106元。

 

以下是非藍籌股推薦：

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同程旅行 （00780）

大摩發表研究報告指出，同程有信心在2024年之後保持20至25%的收入複合年增長率。淨利潤率預計將從2023年的17至18%進一步擴大。目標價20元。

 

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快手 （01024）

大摩發研報表示，快手電子商務GMV的強勁增長將在2季度和2023年下半年加速，因爲受益於平台商品貨架的推出和閉環廣告的增長（比GMV快15至20個百分點）。在第2季，外部廣告每月按年轉爲正增長。目標價85元。

報告來源：摩根士丹利

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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