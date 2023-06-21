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發掘高息債機遇 留意4大要點

財金猛人追蹤 17:36 2023/06/21

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環球經濟增長放緩將對企業盈利帶來負面影響，但許多發行高息債公司早在2020年和2021年獲得低成本的融資，因此我們預計違約率仍將維持較低水平。

另外，企業資產負債表相對穩健對高息債券前景帶來支持，加上孳息率接近多年來的高位，我們認為該資產類別的投資機遇吸引。

高息債息率吸引

2022年政府債券孳息率的大幅走高，推升環球高息債券孳息率，2022年一度升至近10厘。雖然環球高息債的孳息率已經回落，但仍處於8厘的罕見水平。

由於存續期較短的固定收益資產（如高收益債券）對利率敏感度較低，隨着央行緊縮周期接近尾聲，配置環球高息債券有助投資者管理存續期風險。

另外，鑑於債券在接近到期日自動回歸平價（pull to par）的特性，即債券孳息率等於其票面價值，因此當前折價債券更具實現資本增值的潛力。

我們認為，雖然歐洲的增長前景充滿挑戰，但歐洲高息債券卻值得看高一綫。過去兩年，歐洲高息債券的表現不如美國高息債券，但前者質素較高，受大宗商品等周期性市場的影響較小，並且估值更便宜。 與較成熟的美國市場相比，歐洲高息債市亦有更多錯價機會，值得投資者發掘。

資產負債表穩健

發行高息債的公司當前現金比率維持在較高水平，反映公司償還短期債務的能力較强，同時杠杆比率相對較低。因此，企業資產負債表整體維持穩健，有望令違約率在今年維持於較低水平。 但值得注意的是，不同債券的到期日亦不相同，因此加息的影響或會滯後。

展望未來，經濟增長放緩或會影響公司今年後期乃至2024年的毛利率，但當前盈利水平仍然强勁。整體來說，我們認為防守型行業更能應對增長放緩的環境，例如醫療保健公司等非周期性的公司以及歐洲電訊行業。

不少發行高息債券的公司利用2020年和2021年的有利融資條件，將債券到期日延後，大部分到期日延至2025年後。

因此，多數公司今年或無需發行新債或再融資，令一級市場新債供應不足。鑑於公司資產負債表中的現金水平較高，新債發行有限，我們認為部分新發債券或將受投資者歡迎。

高息債市或將波動

雖然具備各種利好因素，但高息債券市場或會迎來波動。市場和投資者目前已面臨許多挑戰，包括通脹高企、經濟增長放緩和銀行業方面的風險。一旦經濟增長放緩，企業毛利率將會受壓，我們預計風險將由對宏觀環境的憂慮轉為信貸波動。

總而言之，我們認為環球高息債市投資機遇廣闊，有望為投資者帶來收益，但預計未來數月市場或將出現波動，加上投資格局日趨複雜，慎選債券將更為重要。

作者：普徠仕環球高息債券策略聯席基金經理Mike Della Vedova

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撰文 : Mike Della Vedova 普徠仕環球高息債券策略聯席基金經理

欄名 : 普徠仕專欄

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