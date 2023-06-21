保險長期向好 好股趁低收集 （附股票推介）

國聯證券認為經歷近年來的外部衝擊和內部調整後，保險板塊已經進入了新一輪的發展周期，後續在資負兩端持續共振下，保險公司的估值有望進一步修復，並提供一些投資建議。

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■短期調整不改長期向好，當前位置靜待基本面超預期的催化

2023年以來保險股先後在經濟復甦推動資產端的利率向上隨後回落、供需兩端同步改善推動負債端的新單銷售超預期隨後預期轉弱的催化下，整體走勢呈現M形。

5月市場情緒回落使得保險股的股價出現回檔，當前時點認為隨着後續資產端環境迎來改善、負債端持續超預期的業績得以驗證，保險股估值有望再次得到修復，當前位置靜待基本面超預期的催化。

■複盤︰資產和負債兩端先後對保險股股價構成催化

2023年以來保險股兩個階段的股價上漲分別受益於資產端和負債端帶來的催化。

一月國內經濟修復預期強烈，PMI等高頻資料驗證了中國經濟步入復甦階段，保險股也受益於此取得較好收益。

四月初至五月初，在多重因素推動下負債端的銷售資料持續高增，疊加一季報的超預期業績對股價構成了有力支撑，進而推動保險股大幅上漲。

隨着經濟資料邊際回落以及市場對行業Q3負債端過於悲觀使得保險股的股價在兩次上漲後均出現回檔。

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