  • 31°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 14:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

料本月下旬有更多刺激政策 惟規模不大

財金猛人追蹤 14:15 2023/07/18

分享：

分享：

中國在7月17日公布今年第二季國內生產總值（GDP），按年增長6.3%，表現遠較市場預期的增長7.1%遜色。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭相信，7月下旬召開的中央政治局會議可能帶來部分驚喜和更多刺激政策，加快推動經濟增長重回正軌。

第二季增長雖放緩 但6月數據顯穩健

趙耀庭表示：

鑑於去年尚有疫情防控措施，GDP增長應按經季節性調整後的結果分析。由此分析而言，第二季度整體GDP按季增長從第一季度的2.2%，放緩至0.8%。

顯然，由於內需放緩，重新開放帶來的動力，較第一季度有所緩和，惟6月經濟數據顯示，增長動力大致穩健。

排除過去1年基數效應導致的異常後，趙耀庭指：

經季節性調整後的服務業及零售銷售額，按月表現大致持平。

受基建及製造業投資帶動，年初至今固定收益投資的按年增幅達3.8%，好過預期的3.4%。

物業市場投資依然疲弱，年初至今按年跌7.9%。

至於6月的單數據不及預期，趙耀庭解釋：

主要是由於工業生產所致，盡管工業生產按年增幅高達4.4%，較市場預期的2.5%為高，但經基數效應調整後，則輕微按月下跌。

考慮到宏觀經濟環境日益嚴峻，加上全球市場持續從商品向服務轉變，這並不完全是意料之外。近期中國每月進出口數據轉弱，證實上述趨勢。

大部分行業6月數據靠穩 推大規模刺激措施機會降

總言之，季度經濟數據雖不理想，但基本符合市場及政策制定者預期。趙耀庭認為......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

相關文章

「長勝將軍」劉國傑拆解中國市場危與機
今日
「長勝將軍」劉國傑拆解中國市場危與機
宏利投資管理：中國製造業升級趨勢不變
2023/07/17
宏利投資管理：中國製造業升級趨勢不變
大和：料建行撥備增 惟業務續穩健（持續更新）
今日
大和：料建行撥備增 惟業務續穩健（持續更新）

你可能感興趣

「長勝將軍」劉國傑拆解中國市場危與機
今日 13:30
「長勝將軍」劉國傑拆解中國市場危與機
宏利投資管理：中國製造業升級趨勢不變
16:13 2023/07/17
宏利投資管理：中國製造業升級趨勢不變
大和：料建行撥備增 惟業務續穩健（持續更新）
今日 14:16
大和：料建行撥備增 惟業務續穩健（持續更新）

最新專欄文章

美歐日英央行幣策把脈（第三版）
2023/06/18
美歐日英央行幣策把脈（第三版）
解構日股2短2長升因+1大風險
2023/06/06
解構日股2短2長升因+1大風險
景順趙耀庭拆解中國2個PMI差異
2023/06/02
景順趙耀庭拆解中國2個PMI差異
美債上限之後 景順趙耀庭：留意一個關鍵變化
2023/05/31
美債上限之後 景順趙耀庭：留意一個關鍵變化
信貸增長放緩+通脹温和 人行降準機會增（新增圖表說明）
2023/05/17
信貸增長放緩+通脹温和 人行降準機會增（新增圖表說明）
中共中央政治局 GDP 進出口 中國 經濟數據表現

下一篇文章

光大伍禮賢：留意港股兩大見底訊號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「賺轉數」不如「賺幅度」
「賺轉數」不如「賺幅度」
曾淵滄：港股處牛市調整期（一文看清）
曾淵滄：港股處牛市調整期（一文看清）
光大伍禮賢：留意港股兩大見底訊號
光大伍禮賢：留意港股兩大見底訊號
動量交易：把握市場趨勢探尋投資機遇
動量交易：把握市場趨勢探尋投資機遇
「長勝將軍」劉國傑拆解中國市場危與機
「長勝將軍」劉國傑拆解中國市場危與機
復星財富李曉翀：反彈助力因素的變化
復星財富李曉翀：反彈助力因素的變化