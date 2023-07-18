料本月下旬有更多刺激政策 惟規模不大

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光大伍禮賢：留意港股兩大見底訊號
中國在7月17日公布今年第二季國內生產總值（GDP），按年增長6.3%，表現遠較市場預期的增長7.1%遜色。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭相信，7月下旬召開的中央政治局會議可能帶來部分驚喜和更多刺激政策，加快推動經濟增長重回正軌。
第二季增長雖放緩 但6月數據顯穩健
趙耀庭表示：
鑑於去年尚有疫情防控措施，GDP增長應按經季節性調整後的結果分析。由此分析而言，第二季度整體GDP按季增長從第一季度的2.2%，放緩至0.8%。
顯然，由於內需放緩，重新開放帶來的動力，較第一季度有所緩和，惟6月經濟數據顯示，增長動力大致穩健。
排除過去1年基數效應導致的異常後，趙耀庭指：
經季節性調整後的服務業及零售銷售額，按月表現大致持平。
受基建及製造業投資帶動，年初至今固定收益投資的按年增幅達3.8%，好過預期的3.4%。
物業市場投資依然疲弱，年初至今按年跌7.9%。
至於6月的單數據不及預期，趙耀庭解釋：
主要是由於工業生產所致，盡管工業生產按年增幅高達4.4%，較市場預期的2.5%為高，但經基數效應調整後，則輕微按月下跌。
考慮到宏觀經濟環境日益嚴峻，加上全球市場持續從商品向服務轉變，這並不完全是意料之外。近期中國每月進出口數據轉弱，證實上述趨勢。
大部分行業6月數據靠穩 推大規模刺激措施機會降
總言之，季度經濟數據雖不理想，但基本符合市場及政策制定者預期。趙耀庭認為......
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編輯：蕭悅潾
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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師
欄名 : 景順觀點