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月月派錢至成年 日本灑錢谷生育

國際 21:49 2023/06/20

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日本人不肯生仔不是甚麼新聞，少子化的問題說了很久，始終不見官員拿出甚麼能解決問題的雷霆招數。問題一拖再拖，今年日本政府忽然積極了很多，繼「日本將會消失」的末日式警告，早前推出力度空前的催谷生仔措施，每月向生仔家庭派錢至子女將近成年。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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