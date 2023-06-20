月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 國際 21:49 2023/06/20 分享： 分享： 日本人不肯生仔不是甚麼新聞，少子化的問題說了很久，始終不見官員拿出甚麼能解決問題的雷霆招數。問題一拖再拖，今年日本政府忽然積極了很多，繼「日本將會消失」的末日式警告，早前推出力度空前的催谷生仔措施，每月向生仔家庭派錢至子女將近成年。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 2023/06/19 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 印尼IPO強勁 時來運到也 2023/06/18 印尼IPO強勁 時來運到也 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 2023/06/15 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 2023/06/17 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 多數服從少數 英國發展困局 2023/06/14 多數服從少數 英國發展困局 你可能感興趣 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 21:08 2023/06/19 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 印尼IPO強勁 時來運到也 22:33 2023/06/18 印尼IPO強勁 時來運到也 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 22:33 2023/06/15 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 最新專欄文章 國金札記 - 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電 今日 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 2023/06/19 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 國金札記 - IPO集資超香港 印尼時來運到？ 2023/06/19 IPO集資超香港 印尼時來運到？ 印尼IPO強勁 時來運到也 2023/06/18 印尼IPO強勁 時來運到也 國金札記 - 美經濟穩就業佳 減息憧憬幻滅 2023/06/16 美經濟穩就業佳 減息憧憬幻滅 生育 移民 日本 人口