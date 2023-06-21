復常快車速度不一 回到疫前挑戰多

特首李家超昨日說，本屆政府上任後的即時重責，是帶領香港走出疫情陰霾，走上復常的快車道。但有商界中人卻指，全面通關近4個月，不少行業仍面對挑戰困難，復甦之路不易行。

李家超形容，香港市面充滿活力，大小規模

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