復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 財金專欄 2023/06/21 分享： 分享： 特首李家超昨日說，本屆政府上任後的即時重責，是帶領香港走出疫情陰霾，走上復常的快車道。但有商界中人卻指，全面通關近4個月，不少行業仍面對挑戰困難，復甦之路不易行。 李家超形容，香港市面充滿活力，大小規模 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 2023/06/20 習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 有政戲 - 把握AI大機遇 港打造國際創科中心 2023/06/19 把握AI大機遇 港打造國際創科中心 有政戲 - 午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 2023/06/16 午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 有政戲 - 輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 2023/06/15 輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 有政戲 - 高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 2023/06/14 高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 疫情 香港 航空 李家超 姚柏良