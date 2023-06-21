超高息略為減少有何根由？ 財金專欄 02:30 2023/06/21 分享： 分享： 環球股市周二保持審慎，繼續略有回吐，主因仍是上周升幅或反彈較多，市場需要整固。早一晚美股假期休市，亞太區股市昨日個別發展，日股繼周一回吐後，周二小幅反彈，但南韓股市續略為下跌，澳洲股市則繼續向好。港股 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 強勁現金流才可賺少派多！ 2023/06/20 強勁現金流才可賺少派多！ 投資坐標 - 中美歐央行各自發功！ 2023/06/16 中美歐央行各自發功！ 投資坐標 - 中美息口動向利好股市！ 2023/06/14 中美息口動向利好股市！ 投資坐標 - 中港股市真的大落後嗎？ 2023/06/13 中港股市真的大落後嗎？ 投資坐標 - 易大SIR又塞錢入我們口袋了！ 2023/06/09 易大SIR又塞錢入我們口袋了！ 利華控股集團（01346） 鴻興印刷（00450） 美股 港股 市場動向 宏觀分析 個股分析 股票 金嗓子（06896） 東方表行（00398）