超高息略為減少有何根由？

環球股市周二保持審慎，繼續略有回吐，主因仍是上周升幅或反彈較多，市場需要整固。早一晚美股假期休市，亞太區股市昨日個別發展，日股繼周一回吐後，周二小幅反彈，但南韓股市續略為下跌，澳洲股市則繼續向好。港股

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