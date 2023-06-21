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AI主題具長綫增長潛力

財金猛人追蹤 17:32 2023/06/21

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年初至今，市場對人工智能（AI）概念股的熱衷持續推高大市，除了近期升勢之外，這個趨勢更具長綫增長的潛力，鑒於部分超大型科技股的表現超班，部分投資者或會擔心AI領域有機形成泡沫。

StashAway投資團隊認為，長遠而言，宏觀數據反映AI技術對經濟、各界別及企業具廣泛影響，更有利長綫投資者從中受惠。

    點擊圖片放大

AI氣勢未減 泡沫言論過早

年初至今大型科技股持續上漲，主要受以下3個宏觀因素帶動：
（1）市場對美國聯儲局減息的預期；
（2）央行提供金融體系穩定措施，增加資金流動性；
（3）投資者為避險轉向現金流充裕的大型科技企業。

另外，投資者對AI的熱情推高了股價，例如，Microsoft 12個月的遠期市盈率已攀升至35倍，而Nvidia（美：NVDA，英偉達）的市盈率（PE），於今年5月底的峰值期飆升至近65倍。

雖然個別股票可能有點超買，但數據顯示大市並未處於泡沫之中，估值仍在合理水平。截至6月中旬止，納斯達克（以科技股為主的指數）的遠期市盈率，已從去年約20倍的低位，上升至28倍（參考2021年的市盈率峰值約32倍；而互聯網泡沫的市盈率高峰期則為75倍），而標普500指數的市盈率已升至約20倍，但與其長期平均水平（約18倍）實際相差不遠。

縱觀大局AI技術改寫世界

此外，StashAway認為，AI具有改變現今社會經濟的巨大潛力，而StashAway分析師認為，這亦是第4次工業革命的重要組成部分。這項嶄新變革將改變全球工作模式、企業創新方式及經濟增長方式。

根據高盛研究報告顯示，盡管AI將取代約3億個工作崗位，但偏向成為勞動力輔助，而非替代品。此外，世界經濟論壇的調查表明，約50%的企業預計AI將帶來淨就業增長，而約25%的企業則認為AI會拉高失業率。

對於企業而言，AI有助於推動業務自動化、優化工作流程及加快宏觀數據分析，提高整體效率，更有助節省更多成本，加快決策速度，最終提高整體盈利，成為企業進行創新活動的關鍵條件。

高盛預期，未來10年生成式AI將按年提高1.5%生產力，即在此期間，標普500指數所追蹤的相關企業盈利將會增長30%。新技術的出現有助於機器或人類提升資源產出，最終產生經濟收益，可預計AI有望為全球國內生產總值（GDP）增加數萬億美元，如近期McKinsey的研究發現，生成式AI每年可為全球經濟增加4.4萬億美元，遠超過英國2021年的GDP整體。

投資AI考驗耐性

如果看過去的技術發展，大部分的回報都來自於相關的企業或行業。因此，對於現在的情況，只有少數大型科技企業能夠成為直接的贏家，原因是它們可以承擔高昂的成本，如大型語言模型（LLM）生成式 AI。然而，隨着 AI 技術的普及，其他相關企業或業務也將逐漸受益，如更廣泛的技術供應鏈、消費者服務或金融服務等企業。

如果投資於廣泛的股票指數，如MSCI中國股票指數或標普500指數，即已涵蓋了相關AI業務的企業。目前，科技及相關行業分別佔MSCI中國股票指數的46%，以及標普500指數的42%。

當然，AI技術目前仍處於研發初期階段，挑選最終的贏家極為困難。但是，而重要的是，這些科技最終是為了改善及推動我們整體生活質量而存在。

即使這趨勢無法預測其未來表現，但根據SashAway的投資團隊建議將AI納入投資組合以提高多元性，再加上長期投資策略，仍是一種面向勝利的投資策略。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：鍾采餘

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撰文 : 梁穎瑩 智能投資平台StashAway集團投資總監

欄名 : 財來智有方

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