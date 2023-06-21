晉達資產管理：市場信心偏弱 反現買入時機

晉達資產管理發表評論指，受防疫政策影響，內地經濟的監管及地緣政治風險升温，投資者早已不再提出，何時是買入中國股票的理想時機。

然而，防疫措施及宏觀經濟政策其後轉向，刺激市場回升。根據美國銀行基金經理的訪問結果，受訪基金經理的取態大約在 12 個月內由「異常悲觀」轉為「異常樂觀」。

市場的樂觀氣氛在2023年初升至高位。受中期結構性挑戰影響，中國數據較預期疲弱，令投資者再次憂慮配置於內地市場。年初至今，綜合世界指數的表現優於中國股市15%；悲觀氣氛正在蔓延。

晉達資產管理認為，現時的市場環境正好創造機會，有助投資於預期將會出現的強勁周期性復甦。

經濟與股市未必掛鉤

首先，強調結構性經濟問題是投資者在中國周期性復甦初期常犯的典型錯誤。回顧2012年中、2016年中及2019年中，投資者同樣感到悲觀：憂慮債務水平、房地產周期或人口結構。

不過，這無礙中國股市在2016年至2017年期間大幅反彈。中國經濟去年的實際產出是2016 年的1.5倍。這並不代表中國的結構性挑戰子虛烏有，投資者確實需要考慮這些長期挑戰。不過，短期來說，周期性復甦的過程才是影響市場的重要因素。

其次，中國復甦步伐停滯的原因不難理解。從新信貸及發行數據可見，當局過早撤回支援政策，結果導致4月及5月的增長勢頭放緩。這並非由於決策官員未盡全力執行寬鬆政策，而是鑑於他們對復甦力度過度自信，同時憂慮債務上升帶來的風險。

然而，隨着經濟出現大量閒置產能（從低通脹及青年失業率偏高可見一斑），決策官員有理由擴張財政政策。去年12月以來的中央官員講話及會議記錄明確指出，政府仍以提振需求作為首要目標。

中央政府亦公布新的支援政策，包括此前推出的房地產業措施。畢竟中國是一個計劃經濟體，其發展需要跟隨決策官員的指令，步伐因而有所滯後。鑑於中共與中國人民之間的社會契約，中國領導層有頗大動力創造正面成果。

考慮地緣政治因素

最後，地緣政治因素如何？中國會否因此失去投資吸引力？盡管所有資產擁有人都要根據其持份者的需要就「可投資性」作出決定，但我們認為俄烏衝突之後，大部份有關中國的地緣政治憂慮均受到近因偏差及可得性偏差的影響。

投資者必須謹慎，不宜隨便把俄羅斯和中國相提並論。兩國之間有不少差異，此處僅列舉兩個：在改變國際秩序方面，中國主要運用現有機構或建立其具有控制能力的新機構（例如：亞洲基礎設施投資銀行）。

自2000年起，俄羅斯已多次發起海外武裝戰爭（格魯吉亞、敘利亞、烏克蘭）。中國正在高速發展，來日方長；反觀俄羅斯正在衰落。最後，與中國脫鉤的門檻明顯較高。中國經濟已經深深融入西方市場的生產過程，俄羅斯則是一個規模較小和單一的經濟體。

編輯：陳紫瑩

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