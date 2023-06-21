金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 國際 21:28 2023/06/21 分享： 分享： 還記得去年底「薯條哥」Sam Bankman-Fried （SBF）創辦的加密幣交易所FTX倒閉後，有大行唱淡比特幣，預言幣價由當時的約1.6萬美元，跌到5000美元，很快大半年過去，事態發展顯然不似預期。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 2023/06/20 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 2023/06/19 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 印尼IPO強勁 時來運到也 2023/06/18 印尼IPO強勁 時來運到也 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 2023/06/15 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 2023/06/17 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 你可能感興趣 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 21:49 2023/06/20 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 21:08 2023/06/19 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 印尼IPO強勁 時來運到也 22:33 2023/06/18 印尼IPO強勁 時來運到也 最新專欄文章 國金札記 - 月月派錢至成年 日本豪花谷生育 今日 月月派錢至成年 日本豪花谷生育 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 2023/06/20 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 國金札記 - 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電 2023/06/20 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 2023/06/19 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 國金札記 - IPO集資超香港 印尼時來運到？ 2023/06/19 IPO集資超香港 印尼時來運到？ 虛擬貨幣 ETF 比特幣 金融機構