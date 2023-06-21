  • 30°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 22:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？

國際 21:28 2023/06/21

分享：

分享：

還記得去年底「薯條哥」Sam Bankman-Fried （SBF）創辦的加密幣交易所FTX倒閉後，有大行唱淡比特幣，預言幣價由當時的約1.6萬美元，跌到5000美元，很快大半年過去，事態發展顯然不似預期。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

月月派錢至成年 日本灑錢谷生育
2023/06/20
月月派錢至成年 日本灑錢谷生育
開冷氣未必不環保 關鍵在綠能
2023/06/19
開冷氣未必不環保 關鍵在綠能
印尼IPO強勁 時來運到也
2023/06/18
印尼IPO強勁 時來運到也
美經濟穩固 減息憧憬幻滅
2023/06/15
美經濟穩固 減息憧憬幻滅
平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇
2023/06/17
平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇

你可能感興趣

月月派錢至成年 日本灑錢谷生育
21:49 2023/06/20
月月派錢至成年 日本灑錢谷生育
開冷氣未必不環保 關鍵在綠能
21:08 2023/06/19
開冷氣未必不環保 關鍵在綠能
印尼IPO強勁 時來運到也
22:33 2023/06/18
印尼IPO強勁 時來運到也

最新專欄文章

國金札記 - 月月派錢至成年 日本豪花谷生育
今日
月月派錢至成年 日本豪花谷生育
月月派錢至成年 日本灑錢谷生育
2023/06/20
月月派錢至成年 日本灑錢谷生育
國金札記 - 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電
2023/06/20
開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電
開冷氣未必不環保 關鍵在綠能
2023/06/19
開冷氣未必不環保 關鍵在綠能
國金札記 - IPO集資超香港 印尼時來運到？
2023/06/19
IPO集資超香港 印尼時來運到？
虛擬貨幣 ETF 比特幣 金融機構

下一篇文章

【通脹偵察站】本港5月通脹回落 港府料短期持續温和（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

未來10年結構性資產配置趨勢（第三版）
未來10年結構性資產配置趨勢（第三版）
印尼IPO強勁 時來運到也
印尼IPO強勁 時來運到也
港股還有一成反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
港股還有一成反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇
平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇
開冷氣未必不環保 關鍵在綠能
開冷氣未必不環保 關鍵在綠能
美經濟穩固 減息憧憬幻滅
美經濟穩固 減息憧憬幻滅