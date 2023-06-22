增長雙位數 中建築偏低 財金專欄 2023/06/22 分享： 分享： 港股連跌三日，恒指累計下跌超過800點，若然人民幣繼續貶值，或要再下試18000點。但中特估近日表現有所回穩，估值偏低有一定防守性，中國建築（03311）擁有低市帳率（PB）、低市盈率（PE）、息率穩 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣失7.2 恒指要穿190？（第四版） 2023/06/21 人民幣失7.2 恒指要穿190？（第四版） 中字股實力談 - 中央救經濟 恒指中綫強 2023/06/17 中央救經濟 恒指中綫強 中字股實力談 - 港股1754億成交 恒指止於203還是望210（第四版） 2023/06/16 港股1754億成交 恒指止於203還是望210（第四版） 中字股實力談 - 中軟今年復甦 雲業務高增長 2023/06/13 中軟今年復甦 雲業務高增長 中字股實力談 - 北水45億淨湧入 港股充氣再升（第四版） 2023/06/12 北水45億淨湧入 港股充氣再升（第四版） 李強 中國人民銀行 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 澳門 香港 基建