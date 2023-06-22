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增長雙位數 中建築偏低

財金專欄 2023/06/22

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港股連跌三日，恒指累計下跌超過800點，若然人民幣繼續貶值，或要再下試18000點。但中特估近日表現有所回穩，估值偏低有一定防守性，中國建築（03311）擁有低市帳率（PB）、低市盈率（PE）、息率穩

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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