金融巨企部署進場 比特幣熱潮再現？

還記得去年底「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）創辦的加密幣交易所FTX倒閉後，有大行唱淡比特幣，預言幣價由當時的約1.6萬美元，跌到5,000美元，很快大半年過去，事態發展顯然不似

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