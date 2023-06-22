金融巨企部署進場 比特幣熱潮再現？ 財金專欄 2023/06/22 分享： 分享： 還記得去年底「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）創辦的加密幣交易所FTX倒閉後，有大行唱淡比特幣，預言幣價由當時的約1.6萬美元，跌到5,000美元，很快大半年過去，事態發展顯然不似 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 2023/06/21 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 國金札記 - 月月派錢至成年 日本豪花谷生育 2023/06/21 月月派錢至成年 日本豪花谷生育 國金札記 - 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電 2023/06/20 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電 國金札記 - IPO集資超香港 印尼時來運到？ 2023/06/19 IPO集資超香港 印尼時來運到？ 國金札記 - 美經濟穩就業佳 減息憧憬幻滅 2023/06/16 美經濟穩就業佳 減息憧憬幻滅 美國 美元 金融 基金 收購 ETF 比特幣 轉倉 富達 ROC